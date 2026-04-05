Das wäre bitter: Nächster Eintracht-Star im Sommer weg?

Im kommenden Sommer steht Eintracht Frankfurt einmal mehr ein großer personeller Umbruch bevor. Jetzt droht auch der Abschied dieses Stars.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Winter-Neuzugang Arnaud Kalimuendo hat sich bei Eintracht Frankfurt in kurzer Zeit zum Stammspieler entwickelt und ist aus dem Team eigentlich nicht mehr wegzudenken. Allerdings steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Franzose die Hessen schon im kommenden Sommer wieder verlassen könnte.

Gegen den 1. FC Heidenheim erzielte Arnaud Kalimuendo (l.) mit seinem erlösenden 1:0 seinen vorerst letzten Treffer für Eintracht Frankfurt. © Montage: Florian Wiegand/dpa, Screenshot/wetteronline.de Der 24-Jährige spielt auf Leihbasis bei den Adlerträgern, besitzt eigentlich einen Vertrag bis 2030 bei Nottingham Forest. Allerdings hat sich Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (45) eine Kaufoption für den Mittelstürmer gesichert. Für stolze 27 Millionen Euro könnte Kalimuendo fest an den Main wechseln. Wie "Bild" nun berichtet, sinkt bei der Eintracht die Bereitschaft, diese Summe auch wirklich aufzubringen - aus wirtschaftlichen Gründen. Denn in der kommenden Saison ist für den aktuellen Tabellensiebten der Bundesliga allenfalls noch ein Platz in der Conference League drin, was weit weniger Einnahmen in die Kassen der SGE spülen würde als die Teilnahme an der Europa League oder sogar an der Champions League wie in dieser Saison.

Auch Nottingham Forest soll mit Kalimuendos Rückkehr im Sommer rechnen

Bei der knappen 2:3-Niederlage der Frankfurter bei Bayern München traf Kalimuendo ebenfalls. © Harry Langer/dpa Zudem sind die Hessen generell zur Finanzierung des Kaders darauf angewiesen, in jeder Saison einen Transferüberschuss zu generieren. Zwar winken für Spieler wie Nathaniel Brown (22) oder Hugo Larsson (21), deren Verkauf als wahrscheinlich gilt, viele Millionen Euro. Die Rekord-Ablöse für Kalimuendo scheint aber dennoch nur schwer zu stemmen. Für eine Rückkehr Kalimuendos zu Nottingham spricht zudem ein Interview, das Owen Coyle (29), der Leihspieler-Betreuer bei Forest, jüngst dem US-Sportmagazin "The Athletic" gab. "Er steht seiner Beziehung zu Forest nach wie vor sehr positiv gegenüber", sagte Coyle über Kalimuendo. "Er spricht regelmäßig mit den anderen Spielern. Er war schon wieder da, um sich Spiele anzusehen." Eintracht Frankfurt Will sich Eintracht Frankfurt mit diesem deutschen U21-Star verstärken? Man beobachte den Stürmer genau und werde dann im Sommer nach seiner Rückkehr entscheiden, wie seine Zukunft bei Nottingham Forest aussieht.