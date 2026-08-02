Deal ist endlich perfekt! Eintracht krallt sich Raphael Onyedika von Brügge
Frankfurt am Main - Die Tinte ist auf dem Papier, der Deal in trockenen Tüchern: Die Frankfurter Eintracht hat Raphael Onyedika (25) verpflichtet. Der nigerianische Nationalspieler wechselt aus Belgien von Club Brügge an den Main.
"Raphael Onyedika überzeugt uns nicht nur mit seiner Robustheit und seinem strategischen Spielverständnis, sondern vor allem durch seine außergewöhnliche Konstanz", erklärte Markus Krösche (45) zum Neuzugang für das Zentrum.
In den vergangenen Jahren war der 25-Jährige "durchgehend Stammspieler und feierte in Belgien zahlreiche Titelgewinne", führte Krösche aus.
Auch die internationale Erfahrung und das große Entwicklungspotenzial des Nigerianers hob der 45-Jährige hervor, bezeichnete Onyedika als einen "wichtigen Baustein" für die Struktur des Kaders.
Der Mittelfeldspieler wird für die Hessen mit der Rückennummer 25 auflaufen, hat einen Vertrag bis zum Sommer des Jahres 2031 unterzeichnet.
Die Ablösesumme soll bei einem Basisbetrag von neun Millionen Euro liegen, Boni könnten diese allerdings erhöhen.
Eintracht Frankfurts Neuzugang Raphael Onyedika hat Champions-League-Erfahrung
Mit Brügge konnte sich Onyedika zweimal zum belgischen Meister krönen, gewann zusätzlich auch den Pokal und Superpokal. Zuvor feierte er mit dem FC Midtjylland in Dänemark einen Pokaltriumph. In Frankfurt sollen nun weitere Titel hinzukommen.
Als Profi kann der 1,84 Meter große Sechser bereits 268 Pflichtspiele vorweisen, stand 24 Mal in der Champions League auf dem Rasen. Hinzu kommen 26 Einsätze für sein Heimatland und unter anderem die Teilnahme am Africa Cup 2024.
Titelfoto: Eintracht Frankfurt