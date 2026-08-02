Deal ist endlich perfekt! Eintracht krallt sich Raphael Onyedika von Brügge

Frankfurt am Main - Die Tinte ist auf dem Papier, der Deal in trockenen Tüchern: Die Frankfurter Eintracht hat Raphael Onyedika (25) verpflichtet. Der nigerianische Nationalspieler wechselt aus Belgien von Club Brügge an den Main.

Raphael Onyedika (25) hat bei Eintracht Frankfurt unterschrieben und soll im Mittelfeld für Ordnung und Stabilität sorgen. © Eintracht Frankfurt

"Raphael Onyedika überzeugt uns nicht nur mit seiner Robustheit und seinem strategischen Spielverständnis, sondern vor allem durch seine außergewöhnliche Konstanz", erklärte Markus Krösche (45) zum Neuzugang für das Zentrum.

In den vergangenen Jahren war der 25-Jährige "durchgehend Stammspieler und feierte in Belgien zahlreiche Titelgewinne", führte Krösche aus.

Auch die internationale Erfahrung und das große Entwicklungspotenzial des Nigerianers hob der 45-Jährige hervor, bezeichnete Onyedika als einen "wichtigen Baustein" für die Struktur des Kaders.

Der Mittelfeldspieler wird für die Hessen mit der Rückennummer 25 auflaufen, hat einen Vertrag bis zum Sommer des Jahres 2031 unterzeichnet.

Die Ablösesumme soll bei einem Basisbetrag von neun Millionen Euro liegen, Boni könnten diese allerdings erhöhen.