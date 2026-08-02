Deal ist endlich perfekt! Eintracht krallt sich Raphael Onyedika von Brügge

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Die Tinte ist auf dem Papier, der Deal in trockenen Tüchern: Eintracht Frankfurt hat Raphael Onyedika aus Belgien von Club Brügge verpflichtet.

Von Jan Höfling

Frankfurt am Main - Die Tinte ist auf dem Papier, der Deal in trockenen Tüchern: Die Frankfurter Eintracht hat Raphael Onyedika (25) verpflichtet. Der nigerianische Nationalspieler wechselt aus Belgien von Club Brügge an den Main.

Raphael Onyedika (25) hat bei Eintracht Frankfurt unterschrieben und soll im Mittelfeld für Ordnung und Stabilität sorgen.
Raphael Onyedika (25) hat bei Eintracht Frankfurt unterschrieben und soll im Mittelfeld für Ordnung und Stabilität sorgen.  © Eintracht Frankfurt

"Raphael Onyedika überzeugt uns nicht nur mit seiner Robustheit und seinem strategischen Spielverständnis, sondern vor allem durch seine außergewöhnliche Konstanz", erklärte Markus Krösche (45) zum Neuzugang für das Zentrum.

In den vergangenen Jahren war der 25-Jährige "durchgehend Stammspieler und feierte in Belgien zahlreiche Titelgewinne", führte Krösche aus.

Auch die internationale Erfahrung und das große Entwicklungspotenzial des Nigerianers hob der 45-Jährige hervor, bezeichnete Onyedika als einen "wichtigen Baustein" für die Struktur des Kaders.

Er sollte eigentlich mehrere Millionen einbringen: Hat sich die Eintracht bei diesem Transfer verzockt?
Eintracht Frankfurt Er sollte eigentlich mehrere Millionen einbringen: Hat sich die Eintracht bei diesem Transfer verzockt?

Der Mittelfeldspieler wird für die Hessen mit der Rückennummer 25 auflaufen, hat einen Vertrag bis zum Sommer des Jahres 2031 unterzeichnet.

Die Ablösesumme soll bei einem Basisbetrag von neun Millionen Euro liegen, Boni könnten diese allerdings erhöhen.

Sportvorstand Markus Krösche (45, l.) ist von den Qualitäten des Neuzugangs überzeugt.
Sportvorstand Markus Krösche (45, l.) ist von den Qualitäten des Neuzugangs überzeugt.  © Eintracht Frankfurt
Onyedika konnte mit Club Brügge mehrere Titel feiern, stand für die Belgier auch in der Champions League auf dem Rasen.
Onyedika konnte mit Club Brügge mehrere Titel feiern, stand für die Belgier auch in der Champions League auf dem Rasen.  © Dave Thompson/AP/dpa

Eintracht Frankfurts Neuzugang Raphael Onyedika hat Champions-League-Erfahrung

Mit Brügge konnte sich Onyedika zweimal zum belgischen Meister krönen, gewann zusätzlich auch den Pokal und Superpokal. Zuvor feierte er mit dem FC Midtjylland in Dänemark einen Pokaltriumph. In Frankfurt sollen nun weitere Titel hinzukommen.

Als Profi kann der 1,84 Meter große Sechser bereits 268 Pflichtspiele vorweisen, stand 24 Mal in der Champions League auf dem Rasen. Hinzu kommen 26 Einsätze für sein Heimatland und unter anderem die Teilnahme am Africa Cup 2024.

Titelfoto: Eintracht Frankfurt

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