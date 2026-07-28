Eintracht Frankfurt verpflichtet neuen brasilianischen Innenverteidiger

Frankfurt am Main - Ein brasilianischer Verteidiger für Eintracht Frankfurt : Der Bundesligist hat den 20-jährigen Otávio Manoel Galdino Fernandes vom portugiesischen CF Estrela Amadora verpflichtet, sein Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2031.

Verteidiger Otávio Manoel Galdino Fernandes (20) hat bei Eintracht Frankfurt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031 unterschrieben. © Eintracht Frankfurt Fußball Aktiengesellschaft

Der Innenverteidiger werde nun die Medizinchecks in Frankfurt absolvieren und danach ins Trainingslager im bayerischen Grassau südlich des Chiemsees nachreisen, teilte die Eintracht am Dienstag mit.

Otávio erhalte bei den Frankfurter Adlern die Rückennummer fünf, hieß es weiter.

"Ich bin sehr glücklich, ab sofort das Trikot von Eintracht Frankfurt tragen zu dürfen. Zu einem Verein mit einer so großen Tradition zu wechseln, der regelmäßig an bedeutenden Wettbewerben teilnimmt, ist ein wahr gewordener Traum und ein sehr wichtiger Schritt in meiner Karriere", ergänzte der 20-Jährige.

Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung (36): "Mit Otávio holen wir einen jungen, hochveranlagten Innenverteidiger mit viel Entwicklungspotenzial. Er ist Linksfüßler, groß, athletisch, schnell und vereint das mit einer ausgeprägten Verteidigungsmentalität, die wir in unserem Kader gezielt stärken möchten. Wir sind überzeugt, dass er uns bei der Eintracht viel Freude bereiten wird."