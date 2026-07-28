Eintracht Frankfurt verpflichtet neuen brasilianischen Innenverteidiger
Frankfurt am Main - Ein brasilianischer Verteidiger für Eintracht Frankfurt: Der Bundesligist hat den 20-jährigen Otávio Manoel Galdino Fernandes vom portugiesischen CF Estrela Amadora verpflichtet, sein Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2031.
Der Innenverteidiger werde nun die Medizinchecks in Frankfurt absolvieren und danach ins Trainingslager im bayerischen Grassau südlich des Chiemsees nachreisen, teilte die Eintracht am Dienstag mit.
Otávio erhalte bei den Frankfurter Adlern die Rückennummer fünf, hieß es weiter.
"Ich bin sehr glücklich, ab sofort das Trikot von Eintracht Frankfurt tragen zu dürfen. Zu einem Verein mit einer so großen Tradition zu wechseln, der regelmäßig an bedeutenden Wettbewerben teilnimmt, ist ein wahr gewordener Traum und ein sehr wichtiger Schritt in meiner Karriere", ergänzte der 20-Jährige.
Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung (36): "Mit Otávio holen wir einen jungen, hochveranlagten Innenverteidiger mit viel Entwicklungspotenzial. Er ist Linksfüßler, groß, athletisch, schnell und vereint das mit einer ausgeprägten Verteidigungsmentalität, die wir in unserem Kader gezielt stärken möchten. Wir sind überzeugt, dass er uns bei der Eintracht viel Freude bereiten wird."
Der 1,93 Meter große Otávio Manoel Galdino Fernandes verließ Brasilien 2024 und spielte zunächst in der U23-Mannschaft von Estrela Amadora, in der er mehr als 14 Einsätze absolvierte. Später kamen sieben Partien für die zweite Mannschaft von Estrela Amadora sowie 22 Erstliga-Spiele für den Klub hinzu, wobei er 17 Mal als Teil der Startelf auflief.
Titelfoto: Eintracht Frankfurt Fußball Aktiengesellschaft