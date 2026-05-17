Der "Schwarze Panther" ist tot: Eintracht Frankfurt trauert um Vereinslegende Egon Loy (†95)
Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt trauert um Vereinslegende Egon Loy. Der ehemalige Torhüter der Adlerträger verstarb am 15. Mai im Alter von 95 Jahren.
Erst am Tag zuvor habe Loy noch seinen 95. Geburtstag im Kreise der Familie gefeiert, teilte der Verein am Sonntag mit.
Von 1954 bis 1967 stand er im Kasten der Eintracht, mit denen er große Erfolge feierte. So holte er mit den Frankfurtern 1959 den Meistertitel und stand auch im legendären Europapokalfinale gegen Real Madrid im folgenden Jahr.
3:7 verlor man zwar das Spiel vor 130.000 Zuschauern im Hampden Park in Glasgow gegen die damals übermächtigen Königlichen. Dennoch gilt die Partie in Frankfurt als "Jahrhundertspiel" und genießt absoluten Kultstatus.
Unter anderem wegen seines in jener Begegnung getragenen schwarzen Trikots erhielt Loy den Spitznamen "Schwarzen Panther".
Am 24. August 1963 hütete er zudem am allerersten Spieltag der Bundesligageschichte den Kasten der SGE, für die er insgesamt 349 Pflichtspiele absolvierte.
Titelfoto: imago/Ferdi Hartung