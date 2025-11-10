DFB-Aus: Eintracht-Kapitän Koch enttäuscht, SGE-Boss Krösche von Nagelsmann irritiert

Trotz besserer Leistungen: Robin Koch wurde von Julian Nagelsmann nicht für die Nationalmannschaft nominiert. Darüber herrscht bei den Frankfurtern Irritation.

Von Maximilian Hölzel

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurts Robin Koch (29) kämpfte sich zuletzt mit guten Leistungen aus seinem tiefen Leistungsloch zu Beginn der Saison heraus. Doch für Nationaltrainer Julian Nagelsmann (38) reicht dies noch nicht.

SGE-Sportvorstand Markus Krösche (45, l.) und Robin Koch (29) sind enttäuscht über die Nichtnominierung des Frankfurter Kapitäns für die deutsche Fußballnationalmannschaft.
Bei den beiden letzten WM-Qualifikationsspielen in Liechtenstein (14. November) und gegen die Slowakei (17. November) wird SGE-Kapitän Koch nicht dabei sein.

Der 29-Jährige wurde von Julian Nagelsmann nicht nominiert. Offenbar waren die teils gravierend schwachen Auftritte des Frankfurter Abwehrchefs zu viel, um ihn nach zuletzt wieder besseren Performances zu berufen.

"Ich bin natürlich enttäuscht, dass ich nicht dabei bin. Aber für mich gilt es, nach vorne zu schauen, bei Eintracht Gas zu geben. Dann komme ich über gute Leistungen auch wieder zurück in die Nationalelf", gab Koch offen am DAZN-Mikrofon nach dem glanzlosen 1:0-Sieg der Adlerträger gegen Mainz 05 zu.

Deutlich mehr irritiert von der Nichtberücksichtigung zeigte sich Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche (45): "Für mich gehört Robin zur A-Nationalmannschaft dazu. Es ist ärgerlich, und ich finde es nicht gerechtfertigt, dass er nicht dabei ist. Aber es ist die Entscheidung von Julian."

Mindestens für die kommenden beiden Länderspiele verzichtet Nationaltrainer Julian Nagelsmann (38) auf Robin Koch.
Will man es positiv sehen, so kann sich der Rechtsfuß in der Länderspielpause nun von den harten Strapazen der letzten Wochen erholen und dann mit der SGE wieder voll angreifen.

