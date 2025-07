Von Eintracht-Stars zu Arbeitslosen: Das traurige Schicksal der "Büffelherde"

Frankfurt am Main - Einst versetzten Luka Jovic (27), Ante Rebic (31) und Sébastien Haller (31) als Eintracht Frankfurts "Büffelherde" Bundesliga und Europa League in Angst und Schrecken. Doch mit dem Wechsel der Drei im Sommer 2019 folgte bei allen der Niedergang.

Die Zahlen: Jovic kam in 48 Pflichtspielen auf 27 Tore und sieben Assists, Haller auf 20 Treffer und zwölf Vorlagen bei 41 Einsätzen und Rebic auf immerhin zehn Tore und sechs Assists in 38 Spielen.

Ein Rückblick: Nach dem 3:1 Sieg gegen Bayern München im DFB-Pokal-Finale 2018, zu dem übrigens Ante Rebic zwei Buden beigesteuert hatte, spielte die "Büffelherde" in der folgenden Saison grandios auf! An deren Ende stand die bittere Niederlage im Halbfinale der Europa League gegen den FC Chelsea sowie die erneute Qualifikation für den internationalen Wettbewerb.

Nach gutem Anfang ging es aber auch für den 42-maligen Nationalspieler Kroatiens in Mailand abwärts. 2023 wechselte er ablösefrei zu Besiktas nach Istanbul, 2024 ging es weiter zur US Lecce.

Auch nicht besser erging es Ante Rebic, der 2019 unbedingt in die Serie A wechseln wollte. Bei einem Marktwert von 40 Millionen Euro folgte eine Leihe zur AC Milan und schließlich ein Tauschgeschäft, bei dem die Italiener André Silva (29) und zusätzlich 6,7 Millionen Euro an die Frankfurter abgaben.

Nachdem er den Krebs überwunden hatte, legte Sébastien Haller noch eine gute Halbsaison für den BVB hin. Dann verschwand er in der Versenkung. © Stefan Puchner/dpa

Die beste Figur machte da noch Sébastien Haller, der 2019 für 50 Millionen Euro zu West Ham United wechselte. Nachdem er sich in der Premier League nicht wirklich durchsetzen konnte, fand er bei Ajax Amsterdam zu alter Form, ehe der Franzose 2022 für 31 Millionen Euro zu Borussia Dortmund wechselte.

Hier dann der Schock: Beim 1,90 Meter großen Mittelstürmer wurde Hodenkrebs diagnostiziert und Haller musste für ein halbes Jahr pausieren.

Nach seiner Rückkehr Anfang 2023 ließ er sein Können öfter aufblitzen und erzielte in 19 Einsätzen neun Tore (fünf Assists). Doch in der kommenden Saison verschwand er in der Versenkung, war zuletzt an Antalyaspor und seinen Ex-Klub FC Utrecht ausgeliehen.

Mit diesem soll er nun auch in Verhandlungen stehen. Und wenn das nichts wird? Im Sommer 2026 läuft sein Vertrag aus, dann droht auch ihm die Arbeitslosigkeit.