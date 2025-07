Eintracht Frankfurt will Englands U21-Kapitän James McAtee

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt soll in den Transferpoker um den Engländer James McAtee (22) - Kapitän der U21-Nationalmannschaft und frischgebackener Europameister - von Manchester City eingestiegen sein.

Alles in Kürze

James McAtee (22, r.) - hier im Zweikampf mit Deutschlands Nick Woltemade - stand bei der U21-EM in allen Spielen für England auf dem Platz. © Robert Nemeti/dpa

Wie das gewöhnlich gut unterrichtete britische Fußball-News-Portal "TBR Football" berichtet, soll die SGE neben Borussia Dortmund zurzeit der heißeste Anwärter auf die Verpflichtung eines der größten Talente im englischen Fußball sein.

Nachdem sich die Bemühungen von City, McAtees Vertrag vorzeitig zu verlängern, Anfang des Jahres zerschlagen hatten, stehen die Zeichen nun klar auf Abschied.

Wie "TBR" weiß, wolle der 22-Jährige sich unbedingt einen Platz in Thomas Tuchels (51) Kader für die Fußball-WM im kommenden Jahr sichern. Und dafür benötige er einfach mehr Spielzeit.

Der offensive Mittelfeldspieler stammt aus der Jugend der Citizens. Von Sommer 2022 bis Sommer 2024 war er an Sheffield United verliehen und hatte sich dort zum Stammspieler entwickelt.

Zurück in Manchester war er in der vergangenen Saison aber nur Teilzeitkraft, absolvierte wettbewerbsübergreifend 27 Spiele, in denen er sieben Tore erzielte.

Da sich auch in der kommenden Saison die Konkurrenzsituation beim Meister von 2024 nicht entspannt, will McAtee sein Glück nun also woanders versuchen.