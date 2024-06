Dino Toppmöller vor Absprung? Eintracht-Coach soll Top-Angebot vorliegen haben!

Frankfurt am Main - Bei Eintracht Frankfurt ist er nicht unumstritten, im Ausland offenbar heiß begehrt: SGE-Coach Dino Toppmöller (43) soll ein äußerst lukratives Angebot aus Saudi-Arabien vorliegen haben.

Der argentinische Trainer hatte den Star-Stürmer, der erst im vergangenen Sommer von Real Madrid ablösefrei zu Al-Ittihad in die Saudi Professional League gekommen war, nämlich aussortieren wollen und dabei die Rechnung ohne Klub-Präsident Loay Nazer gemacht.

Was Gallardo allerdings schließlich den Job gekostet haben soll? Karim Benzema (36)!

Nachdem kürzlich bereits die AC Mailand aus der Serie A und Brighton & Hove Albion aus der Premier League Interesse an einer Verpflichtung des gebürtigen Saarländers signalisiert hatten, soll nun Al-Ittihad Ernst machen.

Karim Benzema (36) wechselte im vergangenen Sommer ablösefrei von Real Madrid nach Saudi-Arabien. © AP/STR

Denn dieser ist großer Fan von Benzema und hatte es laut "SPOX" als "inakzeptabel" bezeichnet, dass Gallardo die Trennung von dem 97-fachen französischen Nationalspieler forderte.

Jetzt steht der Verein aus Dschidda, der zweitgrößten Stadt Saudi-Arabiens, also ohne Coach da und Toppmöller wäre der Wunschkandidat für die neue Saison.

Aber ein Wunsch dürfte eine Verpflichtung des frühen Co-Trainers von Julian Nagelsmann (36) auch bleiben.

Zum einen äußerte Toppmöller ja in der Vergangenheit wiederholt, gerne bei den Adlerträgern bleiben so wollen - sein Vertrag läuft ohnehin noch bis 2026. Zum anderen dürfte ihn trotz der Verdienstmöglichkeiten auch die sportliche Herausforderung in Saudi-Arabien kaum reizen.