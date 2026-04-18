Diomandes Traumtor leitet historischen Auswärtssieg von RB Leipzig in Frankfurt ein

Frankfurt am Main - Am 30. Spieltag der Bundesliga verliert Eintracht Frankfurt mit 1:3 (1:1) gegen ein souverän auftretendes RB Leipzig . Ein Traumtor von Yan Diomande hatte den Auswärtssieg eingeleitet - den ersten der Sachsen im Waldstadion überhaupt.

Yan Diomande (M.) bejubelt seinen sehenswerten Treffer zum 0:1 (27.). © Florian Wiegand/dpa

Die zunächst ausgeglichene Partie wurde zu Beginn sehr verhalten geführt. Höhepunkte suchte man vergebens, ehe Diomande seine ganze Klasse zeigte. Der Ivorer dribbelte ziemlich unbehelligt einmal von der rechten Außenseite nach links am Frankfurter Strafraum entlang und versenkte das Leder nach einer kurzen Drehung trocken im rechten unteren Eck zum 0:1 (27.) - ein sehenswerter Treffer!

Doch die Antwort der Adlerträger folgte schnell: Ayoube Amaimouni-Echghouyab traf nach seiner Volley-Abnahme rechts im Strafraum nach einer Flanke von Arnaud Kalimuendo den Ball nicht richtig. Dieser flog eher zufällig in Richtung Hugo Larsson, der aus kurzer Entfernung zum 1:1 ausglich (34.). Mit diesem Zwischenstand ging das zunehmend ansehnlicher werdende Spiel in die Pause.

Die zweite Halbzeit begann mit einer Großchance für die Gäste und viel Glück für Frankfurt: Nachdem Zetterer einen Schuss von Christoph Baumgartner aus kurzer Distanz pariert hatte, kam Romulo beim Nachschuss-Versuch zu Fall.

Robin Koch hatte geklammert, doch Schiedsrichter Bastian Dankert sah darin kein elfmeterwürdiges Foul (47.) - eine durchaus fragwürdige Entscheidung.