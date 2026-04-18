Diomandes Traumtor leitet historischen Auswärtssieg von RB Leipzig in Frankfurt ein
Frankfurt am Main - Am 30. Spieltag der Bundesliga verliert Eintracht Frankfurt mit 1:3 (1:1) gegen ein souverän auftretendes RB Leipzig. Ein Traumtor von Yan Diomande hatte den Auswärtssieg eingeleitet - den ersten der Sachsen im Waldstadion überhaupt.
Die zunächst ausgeglichene Partie wurde zu Beginn sehr verhalten geführt. Höhepunkte suchte man vergebens, ehe Diomande seine ganze Klasse zeigte. Der Ivorer dribbelte ziemlich unbehelligt einmal von der rechten Außenseite nach links am Frankfurter Strafraum entlang und versenkte das Leder nach einer kurzen Drehung trocken im rechten unteren Eck zum 0:1 (27.) - ein sehenswerter Treffer!
Doch die Antwort der Adlerträger folgte schnell: Ayoube Amaimouni-Echghouyab traf nach seiner Volley-Abnahme rechts im Strafraum nach einer Flanke von Arnaud Kalimuendo den Ball nicht richtig. Dieser flog eher zufällig in Richtung Hugo Larsson, der aus kurzer Entfernung zum 1:1 ausglich (34.). Mit diesem Zwischenstand ging das zunehmend ansehnlicher werdende Spiel in die Pause.
Die zweite Halbzeit begann mit einer Großchance für die Gäste und viel Glück für Frankfurt: Nachdem Zetterer einen Schuss von Christoph Baumgartner aus kurzer Distanz pariert hatte, kam Romulo beim Nachschuss-Versuch zu Fall.
Robin Koch hatte geklammert, doch Schiedsrichter Bastian Dankert sah darin kein elfmeterwürdiges Foul (47.) - eine durchaus fragwürdige Entscheidung.
RB Leipzig belohnt sich für souverän geführte zweite Halbzeit
Dann zog Oscar Höjlund energisch in den Strafraum der Leipziger, seinen Abschluss parierte Vandevoordt klasse (50.). Jetzt war Musik in der Begegnung, die die Roten Bullen nun zunehmend dominierten. Folgerichtig gingen die Gäste wieder in Führung.
Nach guten Chancen durch den eingewechselten Brajan Gruda (60., 63., 69.) zog Antonio Nusa auf der linken Seite nach Innen und schloss recht unbedrängt vom Rand des Sechszehners zum 1:2 ab (70.). Pech für die Eintracht, dass dem zuvor starken Zetterer die Kugel durch die Handschuhe rutschte.
Frankfurt versuchte anschließend zurück ins Spiel zu finden und wurde prompt bestraft. Nach Vorlage von Nusa netzte der kurz zuvor eingewechselte Conrad Harder vom linken Rand des Fünfers aus spitzem Winkel durch die Beine von Zetterer zum vorentscheidenden 1:3 ein (81.).
Zwar warfen die Gastgeber jetzt noch einmal alles nach vorne, belohnten sich aber nicht mehr. So blieb es beim verdienten Auswärtssieg der Leipziger.
Die Statistik zum Spiel Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig
30. Spieltag der 1. Bundesliga
Eintracht Frankfurt - RB Leipzig 1:3 (1:1)
Eintracht Frankfurt: Zetterer - Amenda, R. Koch, Theate (81. Baum) - Chaibi, Larsson (71. Skhiri), Höjlund (64. Uzun), Brown - Amaimouni-Echghouyab (71. Knauff), Kalimuendo - Burkardt
RB Leipzig: Vandevoordt - Baku, Klostermann (90.+4 Henrichs), Bitshiabu, Finkgräfe (79. Raum) - Seiwald - Baumgartner, Ouédraogo (59. Gruda) - Diomande, Romulo (79. Harder), Nusa (90.+3 Bakayoko)
Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock) - Zuschauer: 58.500
Tore: 0:1 Diomande (27.), 1:1 Larsson (34.), 1:2 Nusa (70.), 1:3 Harder (81.)
Gelbe Karten: - / Finkgräfe (1)
Titelfoto: Florian Wiegand/dpa