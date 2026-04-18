Diomandes Traumtor leitet historischen Auswärtssieg von RB Leipzig in Frankfurt ein

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Bei Eintracht Frankfurt hat RB Leipzig einen suveränen Auswärtssieg eingefahren, den Yan Diomande mit einem Traumtor eingeleitet hatte.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Am 30. Spieltag der Bundesliga verliert Eintracht Frankfurt mit 1:3 (1:1) gegen ein souverän auftretendes RB Leipzig. Ein Traumtor von Yan Diomande hatte den Auswärtssieg eingeleitet - den ersten der Sachsen im Waldstadion überhaupt.

Yan Diomande (M.) bejubelt seinen sehenswerten Treffer zum 0:1 (27.).
Yan Diomande (M.) bejubelt seinen sehenswerten Treffer zum 0:1 (27.).  © Florian Wiegand/dpa

Die zunächst ausgeglichene Partie wurde zu Beginn sehr verhalten geführt. Höhepunkte suchte man vergebens, ehe Diomande seine ganze Klasse zeigte. Der Ivorer dribbelte ziemlich unbehelligt einmal von der rechten Außenseite nach links am Frankfurter Strafraum entlang und versenkte das Leder nach einer kurzen Drehung trocken im rechten unteren Eck zum 0:1 (27.) - ein sehenswerter Treffer!

Doch die Antwort der Adlerträger folgte schnell: Ayoube Amaimouni-Echghouyab traf nach seiner Volley-Abnahme rechts im Strafraum nach einer Flanke von Arnaud Kalimuendo den Ball nicht richtig. Dieser flog eher zufällig in Richtung Hugo Larsson, der aus kurzer Entfernung zum 1:1 ausglich (34.). Mit diesem Zwischenstand ging das zunehmend ansehnlicher werdende Spiel in die Pause.

Die zweite Halbzeit begann mit einer Großchance für die Gäste und viel Glück für Frankfurt: Nachdem Zetterer einen Schuss von Christoph Baumgartner aus kurzer Distanz pariert hatte, kam Romulo beim Nachschuss-Versuch zu Fall.

Eintracht Frankfurt an diesem Shootingstar aus der Ligue 1 dran?
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Robin Koch hatte geklammert, doch Schiedsrichter Bastian Dankert sah darin kein elfmeterwürdiges Foul (47.) - eine durchaus fragwürdige Entscheidung.

Doch die Eintracht lässt sich mit ihrer Antwort nicht viel Zeit: Hugo Larsson (2.v.l.): Hugo Larsson trifft zum 1:1 (34.).
Doch die Eintracht lässt sich mit ihrer Antwort nicht viel Zeit: Hugo Larsson (2.v.l.): Hugo Larsson trifft zum 1:1 (34.).  © Florian Wiegand/dpa

RB Leipzig belohnt sich für souverän geführte zweite Halbzeit

Direkt nach seiner Einwechslung macht Conrad Harder mit dem 1:3 alles klar in Frankfurt.
Direkt nach seiner Einwechslung macht Conrad Harder mit dem 1:3 alles klar in Frankfurt.  © Florian Wiegand/dpa

Dann zog Oscar Höjlund energisch in den Strafraum der Leipziger, seinen Abschluss parierte Vandevoordt klasse (50.). Jetzt war Musik in der Begegnung, die die Roten Bullen nun zunehmend dominierten. Folgerichtig gingen die Gäste wieder in Führung.

Nach guten Chancen durch den eingewechselten Brajan Gruda (60., 63., 69.) zog Antonio Nusa auf der linken Seite nach Innen und schloss recht unbedrängt vom Rand des Sechszehners zum 1:2 ab (70.). Pech für die Eintracht, dass dem zuvor starken Zetterer die Kugel durch die Handschuhe rutschte.

Frankfurt versuchte anschließend zurück ins Spiel zu finden und wurde prompt bestraft. Nach Vorlage von Nusa netzte der kurz zuvor eingewechselte Conrad Harder vom linken Rand des Fünfers aus spitzem Winkel durch die Beine von Zetterer zum vorentscheidenden 1:3 ein (81.).

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Zwar warfen die Gastgeber jetzt noch einmal alles nach vorne, belohnten sich aber nicht mehr. So blieb es beim verdienten Auswärtssieg der Leipziger.

Enttäuschung in den Gesichtern der Eintracht-Spieler: Jetzt ist auch der siebte Platz in der Bundesliga stark gefährdet.
Enttäuschung in den Gesichtern der Eintracht-Spieler: Jetzt ist auch der siebte Platz in der Bundesliga stark gefährdet.  © Florian Wiegand/dpa

Die Statistik zum Spiel Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig

30. Spieltag der 1. Bundesliga

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig 1:3 (1:1)

Eintracht Frankfurt: Zetterer - Amenda, R. Koch, Theate (81. Baum) - Chaibi, Larsson (71. Skhiri), Höjlund (64. Uzun), Brown - Amaimouni-Echghouyab (71. Knauff), Kalimuendo - Burkardt

RB Leipzig: Vandevoordt - Baku, Klostermann (90.+4 Henrichs), Bitshiabu, Finkgräfe (79. Raum) - Seiwald - Baumgartner, Ouédraogo (59. Gruda) - Diomande, Romulo (79. Harder), Nusa (90.+3 Bakayoko)

Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock) - Zuschauer: 58.500

Tore: 0:1 Diomande (27.), 1:1 Larsson (34.), 1:2 Nusa (70.), 1:3 Harder (81.)

Gelbe Karten: - / Finkgräfe (1)

Titelfoto: Florian Wiegand/dpa

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