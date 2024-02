Doppeltes Verletzungspech: SGE muss Unentschieden gegen Bochum teuer bezahlen!

Frankfurt am Main - Beim 1:1-Unentschieden von Eintracht Frankfurt gegen den VfL Bochum verkam das Ergebnis am Nachmittag beinahe zur Nebensache. Die SGE hat gleich zwei verletzte Leistungsträger zu beklagen.

Trotz des wilden Hin und Her auf dem Rasen sollte bis zum Pausentee ergebnistechnisch keine Änderung mehr eintreten, weshalb es mit einem 1:1-Unentschieden in die Kabinen ging.

Der nächste Schockmoment ereilte die SGE in Minute 20, als Hugo Larsson plötzlich auf dem Boden lag und mit schmerzverzerrtem Gesicht nicht weitermachen konnte. Das schwedische Mega-Talent musste in der Folge verletzt ausgewechselt und von Donny van de Beek ersetzt werden (21.). Neben Trapp könnte damit auch er der Eintracht nun vorerst fehlen - welch ein bitterer Nachmittag für die Adlerträger.

Afrika-Cup-Rückkehrer Omar Marmoush brachte zunächst seine Farben mit 1:0 nach Vorlage von Fares Chaibi in Führung (14. Spielminute), ehe auf der Gegenseite Moritz Broschinski für den VfL prompt zum 1:1 ausglich (17.).

Auch Ansgar Knauff (22, l.) kann nicht fassen, wie viele Hochkaräter die Eintracht in der zweiten Halbzeit ausließ. © Arne Dedert/dpa

Pünktlich ging es in Frankfurt aufgrund der ausbleibenden Tennisball-Proteste mit dem zweiten Durchgang weiter.

Waren es in der ersten Halbzeit vor allem noch die Bochumer, die Chance um Chance liegen ließen, so waren es nach der Pause immer wieder die Hausherren, die mehr als fahrlässig mit ihren Tormöglichkeiten umgingen.

Marmoush (48.), Pacho (58.), Chaibi (67.) und Ansgar Knauff (69.) hatten den Siegtreffer gleich mehrfach auf dem Fuß, ließen aber teilweise kläglich aus.

Auch die Einwechslungen der Neuzugänge Hugo Ekitiké und Jean-Mattéo Bahoya konnten schließlich nicht mehr einen entscheidenden Impuls bringen - es blieb beim Endergebnis von 1:1!

Nimmt man beide Halbzeiten zusammen, geht das Unentschieden insgesamt in Ordnung, auch wenn die SGE am Ende nah dran war am Siegtreffer.