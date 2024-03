Eintracht-Boss zuversichtlich: Löst er ab Sommer Frankfurts Sturmproblematik?

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt ist seit dem Abgang von Randal Kolo Muani (25) auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger des Mittelstürmers. Möglicherweise befindet sich dieser bereits seit einiger Zeit in den eigenen Reihen.

Igor Matanovic (20) spielt derzeit noch auf Leihbasis beim Karlsruher SC, ist aber bei der Frankfurter Eintracht unter Vertrag. © Soeren Stache/dpa

Er ist gerade einer der heißesten Kicker der 2. Bundesliga und soll unbedingt ab kommendem Sommer das Sturmzentrum der Frankfurter Eintracht verstärken, wo er derzeit sogar unter Vertrag steht, aber eben nicht dort spielt.



Die Rede ist von Igor Matanovic (20), der aktuell für den Karlsruher SC Woche für Woche ein Tor nach dem anderen erzielt.

Von der SGE wurde der 1,94 Meter große Angreifer im Juli 2021 verpflichtet, um direkt im Anschluss zunächst an den FC St. Pauli, bei dem er zuvor sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen hat, zurück verliehen zu werden.

Matanovic sollte Spielpraxis sammeln, um nach seiner geplanten Rückkehr 2023 im besten Fall für die Hessen in der 1. Bundesliga auf Torejagd zu gehen. Doch die Eintracht-Bosse sahen den Youngster in seiner Entwicklung noch nicht so weit und liehen ihn erneut in die 2. Liga aus.

Dort kickt der 20-Jährige nun für den Karlsruher SC und das äußerst erfolgreich. In 22 Einsätzen schoss der Deutsch-Kroate insgesamt zehn Treffer und bereitete weitere fünf direkt vor. Eine starke Ausbeute für solch einen jungen Spieler, der gerade in den letzten Wochen immer heißer läuft und erst am vergangenen Wochenende einen Doppelpack gegen die SpVgg Greuther Fürth schnürte.