Eintracht eiskalt in Wolfsburg: Als ER trifft, gibt's von den Rängen ein Pfeifkonzert

Omar Marmoush (2.v.l.) war insgesamt sechs Jahre lang in Diensten des VfL Wolfsburg. © Swen Pförtner/dpa

Dass er überhaupt auf dem Platz stehen konnte, war für den Ägypter ohnehin ein Wettlauf mit der Zeit, nachdem er von der Nationalmannschaft mit Kniebeschwerden zurückgekehrt war. Nichtsdestotrotz war Marmoush nach erneutem Platz in der Startelf vom Anpfiff an der unbedingte Wille anzusehen, etwas reißen zu wollen.

Doch die Wölfe waren durchaus das spielbestimmende Team - zumindest bis zur 30. Spielminute.

Da legte Marmoushs kongenialer Sturmpartner Hugo Ekitiké wohl überlegt in die Mitte, wo Frankfurts Nummer sieben zunächst noch einen kleinen, aber entscheidenden Lupfer über VfL-Keeper Kamil Grabara vollführte, ehe er mühelos ins Tor einschob (30. Minute).

Wo es ansonsten der fußballerische Anstand gebührt, nicht gegen den Ex-Klub zu jubeln, ließ Marmoush alle wissen, dass seine Zeit in der Autostadt alles andere als zufriedenstellend für ihn verlief. Kurzerhand fasste er sich mit dem Blick in Richtung Heimfans mit je einem Finger in die Ohren und symbolisierte somit wohl, dass er die Kritik seiner ehemaligen Fans verstummen ließ.

Die wiederum entgegneten mit einem gellenden Pfeifkonzert, wie man es über den gesamten Verlauf der ersten Halbzeit von Wolfsburger Seite nicht zu hören bekommen hatte.