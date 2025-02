Eintracht fehlt das Sieger-Gen: Droht ein dramatischer Absturz?

Frankfurt am Main/Mönchengladbach - Verdächtig betrübte Gesichter sah man auf Eintracht-Seite nach dem nächsten 1:1-Remis der SGE in Mönchengladbach . Der Abgang von Omar Marmoush (26) wiegt - Stand jetzt - schwerer als vielleicht erwartet. Wirft der aktuelle Tabellendritte die gute Ausgangsposition weg?

Eintracht-Coach Dino Toppmöller (44) sah in Gladbach einmal mehr Licht und Schatten bei seinem Team. © Federico Gambarini/dpa

Das dürfte man zumindest angesichts des nun folgenden Programms für die Adlerträger meinen: Auf das vermeintlich machbare Heimspiel gegen Kiel (Sonntag, 16. Februar, 17.30 Uhr) folgen Partien beim FC Bayern (23. Februar) und gegen Bayer Leverkusen (1. März).

Versucht man das leichte Kopfschütteln von Topstürmer Hugo Ekitiké (22), der der Eintracht mit seinem Abstauber immerhin einen Punkt rettete, nach Ende der Begegnung in Gladbach zu deuten, so wird klar: Der Champions-League-Aspirant erwartet derzeit mehr von sich selbst, als er in der Lage ist, auf den Rasen zu bringen.

Hinzu kommt, dass man sich mit mehr Punkten aus den teils enttäuschenden Remis gegen Hoffenheim, Wolfsburg und nun bei der Borussia ein ordentliches Polster auf die Konkurrenz hätte anfressen können. So könnte Leipzig am heutigen Sonntag bis auf drei Zähler an die SGE heranrücken.

Dass man sich angesichts der Gesamtlage noch immer nicht wirklich beschweren kann, im aktuellen Trend aber dennoch Gefahren lauern sehen kann, ist auch eine Misere, die Eintracht-Coach Dino Toppmöller (44) umzutreiben scheint. "Wir haben gemischte Gefühle", so seine Aussage in der Pressekonferenz nach dem Samstagabend-Topspiel.

Auch rein spielerisch greift diese Aussage durchaus.