Frankfurt feiert furiosen Finaleinzug: Coach Glasner zeigt seinen besonderen Jubel!

Frankfurt am Main/Stuttgart - Saison vorerst am Leben erhalten! Durch den grandiosen 3:2-Erfolg von Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal-Halbfinale gegen den VfB Stuttgart ziehen die Adlerträger ins Endspiel ein und haben somit weiterhin die Chance auf Europa. SGE-Coach Oliver Glasner (48) zeigte im Anschluss einen ganz besonderen Jubel.

Nach dem 3:2-Triumph von Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal-Halbfinale gegen den VfB Stuttgart war die Freude bei den Spielern und Trainern natürlich riesig. © Tom Weller/dpa

Es war endlich der langersehnte Sieg nach zuvor neun sieglosen Partien - und was für ein wichtiger!



In der Liga abgeschlagen von den europäischen Plätzen hat man beim hessischen Bundesligisten den DFB-Pokal als Weg auserkoren, um doch noch in die Europa League einzuziehen.

Dafür muss gewiss auch das Finalspiel gegen RB Leipzig gewonnen werden, die aktuell wieder in Top-Verfassung sind. Die Tatsache, dass man allerdings überhaupt nach dieser verkorksten Rückrunde die Chance dazu hat, ist bemerkenswert.

Dank einer tollen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit schaffte die SGE es noch, einen 0:1-Pausenrückstand in einen 3:2-Sieg umzumünzen. Die Moral, der Einsatz und letztlich auch das Ergebnis stimmten diesmal, was auch bei Cheftrainer Glasner für große Erleichterung sorgte.

"Wenn du in zwei Jahren mit Eintracht Frankfurt in zwei Finals stehst, einmal in der Europa League und einmal im DFB-Pokal, dann muss ich einfach den Jungs ein Riesenkompliment aussprechen", erklärte der 48-Jährige an den Sky-Mikrofonen.