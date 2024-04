18.04.2024 16:14 In Gedenken an "Holz": Eintracht gegen Augsburg vor großer Europa-Chance

In der Partie am Freitagabend will Eintracht Frankfurt der verstorbenen Vereinslegende Bernd Hölzenbein gedenken. Auch sportlich steht viel auf dem Spiel.

Frankfurt am Main - Es wird emotional, es wird rührend: Nach dem Tod von Vereinslegende Bernd Hölzenbein (†78) spielt Eintracht Frankfurt erstmals wieder in der Bundesliga. Das Duell mit dem FC Augsburg ist auch sportlich bedeutend. Unter anderem soll es vor dem Bundesligaspiel am Freitagabend eine Schweigeminute für den verstorbenen Bernd Hölzenbein (†78) geben. © Bild-Montage: Arne Dedert/dpa, Picture Alliance/dpa Vor dem Bundesliga-Spiel am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) soll es eine Schweigeminute geben. Die Eintracht-Profis laufen zudem mit Trauerflor auf. Trainer Dino Toppmöller (43) kündigte zu dem emotionalen Abend für den Klub an: "Es ist für uns ein besonderes Spiel, weil wir Bernd zu Ehren das Spiel gewinnen wollen. Wir wollen ihm die letzte Ehre erweisen."

Hölzenbein, der Weltmeister von 1974, war am Montag im Alter von 78 Jahren gestorben. "Der Tod von Bernd Hölzenbein hat die ganze Eintracht-Familie ein Stück weit erschüttert. Er war ein besonderer Mensch, ein besonderer Spieler", sagte Toppmöller gerührt. Neben dem Gedenken an Hölzenbein geht es für die Eintracht auch sportlich um viel. Derzeit liegen die Hessen mit 42 Punkten auf Rang sechs. Verfolger Augsburg (39 Punkte) könnte mit einem Heimsieg zum Auftakt des 30. Spieltags abgehängt werden. Eintracht Frankfurt Überraschend: So könnte sich Eintracht Frankfurt für die Champions League qualifizieren! "Wir haben eine riesige Chance am Freitag, einen Gegner wieder auf eine andere Punktzahl zu distanzieren", sagte Toppmöller. Schon dem Bundesliga-Sechsten könnte die Champions League winken Fokus auf die eigene Leistung: "Am Ende des Tages geht es um uns", sagte Trainer Dino Toppmöller (43). © Jan-Philipp Strobel/dpa Was seit Wochen wie ein Schneckenrennen um Platz sechs aussieht, könnte durch die neue Konstellation in Europa zusätzlich Brisanz gewinnen. Falls Halbfinalist Borussia Dortmund die Champions League gewinnt und die Bundesliga auf Platz fünf abschließt, wäre eine Qualifikation für die reformierte Königsklasse auch für den Tabellensechsten möglich - also zum Beispiel Frankfurt oder Augsburg. "Wir können viel über die ganzen Dinge reden. Es geht darum, dass wir Spiele gewinnen. Wir haben das schon mitbekommen, dass die beiden deutschen Teams Topleistungen gebracht haben, da sind wir auch froh. Am Ende des Tages geht es um uns", sagte Toppmöller über die neuen Entwicklungen. Die vergangenen Wochen sprechen nicht gerade für Frankfurt als Champions-League-Team. Verpatzte Auftritte im eigenen Stadion, ein klares 0:3 beim VfB Stuttgart: Die Eintracht befindet sich zur Unzeit in einem Formtief. Eintracht Frankfurt Entscheidende Europa-Partie: SGE-Leihgabe Jakic ist gegen Eintracht besonders heiß Schon vor Wochen wähnte Torhüter Kevin Trapp (33) "eine sehr, sehr negative Wolke", die über dem Klub schwebe. "Wir sind teilweise auch zu Recht kritisiert worden, weil die Spiele einfach nicht schön und die Ergebnisse nicht da waren", sagte Trapp. Eintracht im Formtier: Kevin Trapp appelliert an die Mannschaft In dieser Woche legte der WM-Teilnehmer noch einmal nach. "Es ist frustrierend, wie wir teilweise gespielt haben", sagte Trapp am Dienstag über die Negativserie von zuletzt vier sieglosen Spielen. Eine Erklärung für die zuletzt schwachen Auftritte hat der 33-Jährige nicht. "Gefühlt ist es jedes Jahr der gleiche Zeitpunkt, an dem wir darüber reden, warum es nicht läuft", klagte Trapp. Zurzeit ist das Spiel der Eintracht tatsächlich häufig zum Wegschauen. © Tom Weller/dpa Der Keeper appellierte an die Mannschaft: "Wir wollen den sechsten Platz bewahren, denn es ist für diesen Verein etwas ganz Besonderes, international zu spielen." Personell geht es aufwärts: Mario Götze (31) und Ellyes Skhiri (28) kehren zurück, auch Junior Dina Ebimbe (23) ist nach Sperre wieder einsatzfähig. Tabelle 1. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 Bayer 04 Leverkusen 29 74:19 79 2 FC Bayern München 29 82:36 63 3 VfB Stuttgart 29 67:34 63 4 RB Leipzig 29 67:33 56 5 Borussia Dortmund 29 57:34 56 6 Eintracht Frankfurt 29 43:39 42 7 FC Augsburg 29 47:46 39 8 SC Freiburg 29 41:52 39 9 TSG 1899 Hoffenheim 29 49:57 36 10 1. FC Heidenheim 1846 29 42:50 34 11 Borussia Mönchengladbach 29 50:56 31 12 SV Werder Bremen 29 36:49 31 13 1. FC Union Berlin 29 25:45 29 14 VfL Wolfsburg 29 34:50 28 15 VfL Bochum 1848 29 34:59 27 16 1. FSV Mainz 05 29 30:47 26 17 1. FC Köln 29 23:51 22 18 SV Darmstadt 98 29 28:72 14 Die Tabelle der Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Deutscher Meister. Wer auf den Rängen 17 und 18 steht, steigt in die 2. Bundesliga ab. Der drittletzte Platz (Position 16) darf in der sogenannten Relegation um den Klassenerhalt spielen. Der Gegner ist der Drittplatzierte der 2. Bundesliga.

