"Sie wollen mich provozieren": Genervter Glasner bricht nach Eintracht-Niederlage Interview ab

Frankfurt am Main/Leverkusen - Nach der 1:3-Niederlage bei Bayer 04 Leverkusen ist Eintracht Frankfurt in der Tabelle der 1. Bundesliga aktuell nur noch Siebter und die lange sicher geglaubte Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb damit in ernster Gefahr. Kein Wunder also, dass bei Trainer Oliver Glasner (48) die Nerven blank liegen.