Eintracht Frankfurt: Neues Auswärts-Trikot setzt auf besondere Impulse

Frankfurt am Main - Ende August beginnt die Bundesliga-Saison 2026/27: Eintracht Frankfurt wird mit eindeutigen optischen Verweisen auf die größten Erfolge der Klubgeschichte bei den Auswärtsspielen auflaufen!

Die Spieler Hugo Larsson (22, v.l.), Robin Koch (30) und Ayoube Amaimouni-Echghouyab (21) präsentieren das neue Auswärts-Trikot von Eintracht Frankfurt. © Eintracht Frankfurt Fußball Aktiengesellschaft

Der Bundesligisten präsentierte am Donnerstag das neue Auswärtstrikot für die kommende Spielzeit mit den Worten: "Der Adler der 80er und 90er ist zurück."

Die in Weiß gehaltenen Trikots zeigen auf der linken Brust das historische Eintracht-Wappen, das in den 1980er- und 1990er-Jahren bereits die Trikots der Frankfurter zierte.

"Mit diesem Logo feierte Eintracht Frankfurt einige der größten Erfolge der Klubgeschichte: Der Gewinn des UEFA-Cups 1980 sowie die DFB-Pokalsiege 1981 und 1988 sind untrennbar mit diesem Adler verbunden", betonte ein Sprecher.

Auf der rechten Brust erinnere ein schwarzes Adidas-Logo ebenfalls "an frühere Jahrzehnte" und komplettiere "den Retro-Look", hieß es weiter.