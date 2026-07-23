Eintracht Frankfurt: Neues Auswärts-Trikot setzt auf besondere Impulse
Frankfurt am Main - Ende August beginnt die Bundesliga-Saison 2026/27: Eintracht Frankfurt wird mit eindeutigen optischen Verweisen auf die größten Erfolge der Klubgeschichte bei den Auswärtsspielen auflaufen!
Der Bundesligisten präsentierte am Donnerstag das neue Auswärtstrikot für die kommende Spielzeit mit den Worten: "Der Adler der 80er und 90er ist zurück."
Die in Weiß gehaltenen Trikots zeigen auf der linken Brust das historische Eintracht-Wappen, das in den 1980er- und 1990er-Jahren bereits die Trikots der Frankfurter zierte.
"Mit diesem Logo feierte Eintracht Frankfurt einige der größten Erfolge der Klubgeschichte: Der Gewinn des UEFA-Cups 1980 sowie die DFB-Pokalsiege 1981 und 1988 sind untrennbar mit diesem Adler verbunden", betonte ein Sprecher.
Auf der rechten Brust erinnere ein schwarzes Adidas-Logo ebenfalls "an frühere Jahrzehnte" und komplettiere "den Retro-Look", hieß es weiter.
Auswärts-Trikot in Weiß verweist auch auf Eintracht-Erfolge
Die weiße Farbe sei ebenso eine Erinnerung an einige der größten Erfolge von Eintracht Frankfurt: "Angefangen mit der deutschen Meisterschaft 1959 über die fünf DFB-Pokalsiege zwischen 1974 und 2018 und zuletzt der Triumph in der UEFA Europa League 2022 in Sevilla", zähle der Sprecher auf, denn alle diese Titel seien von Spielern in weißen Trikots gewonnen worden.
Wenn die Mannschaft in bei einem Auswärtsspiel in Weiß auflaufe und zudem auch die Fans im Stadion in Weiß erschienen, werde aus der Partie stets "ein Stück Frankfurt".
Abwehrspieler Robin Koch (30), der bei der Präsentation des neuen Auswärts-Trikots zugegen war, ergänzte hierzu: "Wenn wir in Weiß einlaufen, spürt man sofort die Wucht auf den Rängen. Man denkt an die besonderen Spiele, an Choreos, an Momente, in denen Team und Fans zusammen über sich hinausgewachsen sind."
Die Shirts der Eintracht-Männer seien "ab sofort als Herren-, Damen- und Kinderversion erhältlich", fügte der Eintracht-Sprecher zum Abschluss hinzu. Das Auswärts-Trikot der Eintracht-Frauen sei hingegen "vorerst nur im Herrenschnitt verfügbar, der Damenschnitt folgt zeitnah".
Titelfoto: Eintracht Frankfurt Fußball Aktiengesellschaft