Lob trotz Pleite: Darum schwärmt Toppmöller wieder von der Eintracht!

Frankfurt am Main/Barcelona (Spanien) - Es war schon nach Mitternacht, als Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller (45) seinen Spielern trotz der bitteren 1:2 (1:0)-Niederlage beim FC Barcelona in der Champions League eine kleine Liebeserklärung machte.

Nach zuletzt schwachen Auftritten in der Bundesliga war SGE-Coach Dino Toppmöller (45) von der Leistung seiner Kicker gegen Barcelona wieder sehr angetan. © Joan Monfort/AP/dpa

"Wir haben gezeigt, dass wir eine gute Mannschaft sind. Die Jungs haben mit Charakter gespielt und Herz gezeigt. Mein Glaube an diese Mannschaft ist ungebrochen", schwärmte der 45-Jährige über den couragierten Königsklassen-Auftritt im Camp Nou.

Viel wichtiger als das Ergebnis sei für ihn gewesen, dass seine Schützlinge nach dem jüngsten 0:6-Debakel bei RB Leipzig ihren Glauben an die eigene Stärke wiedergefunden und aufgekommene Selbstzweifel ausgeräumt hätten.

Und so stellte Toppmöller im Brustton der Überzeugung klar: "Ich weiß, dass wir gut sind und eine gute Saison spielen werden."

Einmal in Fahrt schickte der Fußball-Lehrer gleich noch eine Kampfansage an die internationale Konkurrenz hinterher.

"Wir wollen die Chance auf die Zwischenrunde, die wir immer noch haben, beim Schopf packen", bekräftigte Toppmöller. "Wenn wir im letzten Heimspiel gegen Tottenham noch die Möglichkeit auf das Weiterkommen haben, können wir gemeinsam mit unseren Fans das Besondere erreichen".

Und Routinier Mario Götze (33) versprach: "Wir werden bis zuletzt kämpfen in der Champions League."