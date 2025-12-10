Lob trotz Pleite: Darum schwärmt Toppmöller wieder von der Eintracht!
Von Eric Dobias
Frankfurt am Main/Barcelona (Spanien) - Es war schon nach Mitternacht, als Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller (45) seinen Spielern trotz der bitteren 1:2 (1:0)-Niederlage beim FC Barcelona in der Champions League eine kleine Liebeserklärung machte.
"Wir haben gezeigt, dass wir eine gute Mannschaft sind. Die Jungs haben mit Charakter gespielt und Herz gezeigt. Mein Glaube an diese Mannschaft ist ungebrochen", schwärmte der 45-Jährige über den couragierten Königsklassen-Auftritt im Camp Nou.
Viel wichtiger als das Ergebnis sei für ihn gewesen, dass seine Schützlinge nach dem jüngsten 0:6-Debakel bei RB Leipzig ihren Glauben an die eigene Stärke wiedergefunden und aufgekommene Selbstzweifel ausgeräumt hätten.
Und so stellte Toppmöller im Brustton der Überzeugung klar: "Ich weiß, dass wir gut sind und eine gute Saison spielen werden."
Einmal in Fahrt schickte der Fußball-Lehrer gleich noch eine Kampfansage an die internationale Konkurrenz hinterher.
"Wir wollen die Chance auf die Zwischenrunde, die wir immer noch haben, beim Schopf packen", bekräftigte Toppmöller. "Wenn wir im letzten Heimspiel gegen Tottenham noch die Möglichkeit auf das Weiterkommen haben, können wir gemeinsam mit unseren Fans das Besondere erreichen".
Und Routinier Mario Götze (33) versprach: "Wir werden bis zuletzt kämpfen in der Champions League."
Arthur Theate: "Wir haben Eintracht-Mentalität gezeigt"
Stabilisiert sich die Eintracht auf dem in Barcelona gezeigten Niveau, kann der Coup durchaus gelingen. "Es ist zwar ärgerlich, dass wir kurz nach der Pause die zwei Gegentore bekommen haben, aber insgesamt können wir mit der Leistung gegen einen sehr starken Gegner zufrieden sein. Das muss unser Standard sein", resümierte Sportvorstand Markus Krösche (45).
"Wenn jeder für den anderen einsteht und sich an den Plan hält, dann sind wir auch in der Lage, gegen so einen Gegner mitzuhalten", befand der 45-Jährige.
Ähnlich positiv bewertete Abwehrspieler Arthur Theate (25) die Leistung. "Wir haben hier Eintracht-Mentalität gezeigt. Ich hoffe, dass uns das einen Schub Selbstvertrauen gibt", sagte der Belgier. Man habe zwar verloren, dies aber "erhobenen Hauptes".
Extra-Lob für Nathaniel Brown
Extra-Lob gab es für Nathaniel Brown (22), der Spaniens neuem Superstar Lamine Yamal (18) erfolgreich die Stirn geboten hatte. "Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht und gezeigt, auf welchem Level er mittlerweile ist", sagte Krösche. Und Toppmöller stellte fest: "Nathaniel hat jetzt schon öfter bewiesen, dass er absolute Topspieler aus dem Spiel nehmen kann."
Browns Fazit: "Für solche Abende spielen wir Fußball. Ich habe es sehr genossen, auch wenn wir uns natürlich mehr erhofft hatten."
Titelfoto: Joan Monfort/AP/dpa