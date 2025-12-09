Traum-Halbzeit verpufft: Koundé knockt Eintracht mit Kopfball-Doppelpack aus
Barcelona (Spanien) - Sensation in der Champions League bleibt aus, trotzdem Moral bewiesen! Eintracht Frankfurt spielt gegen den FC Barcelona eine herausragende erste Halbzeit, wird dann aber von Jules Koundé kalt erwischt und verliert bitter mit 2:1 (0:1).
In den ersten 20 Minuten sah alles danach aus, dass die Eintracht an diesem Abend kaum eine Chance haben sollte. Rund 80 Prozent Ballbesitz und pure Dominanz des FC Barcelona.
Aber der erste konkrete Konter Frankfurts stellte den Spielverlauf auf den Kopf.
Nach herausragender Brown-Vorlage, spritzte Ansgar Knauf in den freien Raum hinter der Barca-Abwehr, blieb eiskalt und netzte rechts unten ein - 1:0 für die SGE, Barcelona geschockt (21.Minute)!
Die Hausherren antworteten mit wütenden Gegenangriffen, die bis zur Halbzeitpause allerdings ohne durchschlagenden Erfolg blieben - auch weil Frankfurt stark verteidigte und bis dahin eine blitzsaubere Auswärtspartie ablieferte.
FC Barcelona dreht die Partie, Eintracht Frankfurt kämpft bis zum Schluss
Wie wild startete dann der zweite Durchgang: Auf eine gute Chance von Ritsu Doan folgten zwei bittere Blackouts der Frankfurter.
Nach Flanken von Rashford (50.) und Yamal (53.) pennte die zuvor so starke SGE-Defensive und ließ Koundé per Kopf einen Doppelpack schnüren - 2:1 Barca, Spiel vorerst gedreht!
Die Hessen mussten im Anschluss aufpassen, nicht weitere Gegentore zu schlucken, fingen sich dann aber noch einmal und versuchten ihrerseits, den Ausgleich zu erzwingen.
Doch es sollte beim 2:1-Endstand für die Gastgeber bleiben. Gleichwohl zeigten die Adlerträger eine tolle Reaktion auf das 0:6-Debakel gegen RB Leipzig am vergangenen Wochenende.
In der Champions League wird es für die Toppmöller-Schützlinge nun jedoch äußerst schwer noch unter die Top-24 und somit in die nächste Runde zu kommen.
Statistik zum Champions-League-Spiel FC Barcelona gegen Eintracht Frankfurt
FC Barcelona - Eintracht Frankfurt 2:1 (0:1)
FC Barcelona: J. García - Koundé, Cubarsi, Martín, Balde (89. A. Christensen) - E. Garcia, Pedri - F. López (46. Rashford) - Yamal (89. Bardghji), Lewandowski (66. F. Torres), Raphinha (66. F. de Jong)
Eintracht Frankfurt: Zetterer - Kristensen, R. Koch, Theate, Brown - Larsson (68. Dahoud), Skhiri - Doan (89. Ngankam), M. Götze (77. Uzun), Chaibi (77. Bahoya) - Knauff (68. Wahi)
Schiedsrichter: Davide Massa (Italien)
Zuschauer: 38.439
Tore: 0:1 Knauff (21.), 1:1 Koundé (50.), 2:1 Koundé (53.)
Gelbe Karten: Yamal (3), Martín (2) / Knauff (1)
