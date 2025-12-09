Traum-Halbzeit verpufft: Koundé knockt Eintracht mit Kopfball-Doppelpack aus

Barcelona (Spanien) - Sensation in der Champions League bleibt aus, trotzdem Moral bewiesen! Eintracht Frankfurt spielt gegen den FC Barcelona eine herausragende erste Halbzeit, wird dann aber von Jules Koundé kalt erwischt und verliert bitter mit 2:1 (0:1).

Ansgar Knauff (r.) brachte die SGE mit seinem Treffer zum 1:0 in Führung. © JOSEP LAGO/AFP

In den ersten 20 Minuten sah alles danach aus, dass die Eintracht an diesem Abend kaum eine Chance haben sollte. Rund 80 Prozent Ballbesitz und pure Dominanz des FC Barcelona.

Aber der erste konkrete Konter Frankfurts stellte den Spielverlauf auf den Kopf.

Nach herausragender Brown-Vorlage, spritzte Ansgar Knauf in den freien Raum hinter der Barca-Abwehr, blieb eiskalt und netzte rechts unten ein - 1:0 für die SGE, Barcelona geschockt (21.Minute)!

Die Hausherren antworteten mit wütenden Gegenangriffen, die bis zur Halbzeitpause allerdings ohne durchschlagenden Erfolg blieben - auch weil Frankfurt stark verteidigte und bis dahin eine blitzsaubere Auswärtspartie ablieferte.