Wechselt er die Seiten? Frankfurt soll Interesse an diesem Eintracht-Schreck haben

Auf der Suche nach einer Verstärkung soll Eintracht Frankfurt die Fühler nach Griechenland und zu einem "alten Bekannten" ausgestreckt haben.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Mit den Millionen aus dem Verlauf von Randal Kolo Muani (25) zu Paris Saint-Germain will sich Eintracht Frankfurt bekanntlich nicht nur im Angriff, sondern in allen Mannschaftsteilen verstärken. Für die Innenverteidigung sollen die Hessen nun einen "alten Bekannten" auf dem Schirm haben.



Bei der 1:2-Niederlage von Eintracht Fracht bei PAOK Saloniki war Konstantinos Koulierakis (20, r.) der Siegtorschütze für den Gegner. Jetzt könnte er die Seiten wechseln. © Giannis Papanikos/AP/dpa So berichtet unter anderem der "Kicker" vom Interesse der SGE am fünffachen griechischen A-Nationalspieler Konstantinos Koulierakis (20) von PAOK Saloniki. Da dürften jetzt bei vielen Fans der Adlerträger Erinnerungen an den 5. Oktober 2023 aufkommen, als ihr Verein am 2. Spieltag der Gruppenphase in der Conference League bei PAOK mit 1:2 verloren hatte und Koulierakis von der tragischen Figur zum Helden der Griechen avanciert war. Zunächst hatte der 1,88 Meter große Verteidiger durch einen dämlichen Fehler das zwischenzeitliche 1:1 von Frankfurts Omar Marmoush (24) verschuldet, um dann in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Last-Minute-Siegtreffer für sein Team zu erzielen. Eintracht Frankfurt Transferexperte enthüllt wahren Wechselplan: Mega-Talent kommt wohl nicht zur SGE! Das hat offenbar auch bei den Machern der Eintracht dazu geführt, dass der 20-Jährige ins Notizbuch für mögliche Neuzugänge eingetragen wurde.

Keine Chance für einen Winter-Transfer, aber kommt Koulierakis im Sommer zu Eintracht Frankfurt?

Sportvorstand Markus Krösche (43) soll den Spieler auch für einen möglichen Zugang im kommenden Sommer auf dem Schirm haben. © Sebastian Gollnow/dpa Und wie das Portal "fussballtransfers.com" nun unter Berufung auf griechische Medien berichtet, soll man am Main bereits für einen Wintertransfer angefragt und sogar bereits mehrere Angebote unterbreitet haben. Diese hätte der PAOK aber alle abgelehnt mit der Begründung, im Kampf um die griechische Meisterschaft in der Winter-Transferperiode kategorisch jede Offerte abzulehnen. In der Super League gibt es gerade ein Kopf-an-Kopf-Rennen, in dem PAOK hauchdünn vor Panathinaikos Athen an der Tabellenspitze steht. Die Personalie ist aber dennoch nicht vom Tisch, denn laut der "Kicker"-Meldung könnte sich Frankfurt auch einen Wechsel im kommenden Sommer sehr gut vorstellen. Eintracht Frankfurt Eintracht-Star äußert sich zu Real-Madrid-Gerüchten und wie kurios er davon erfuhr Da Koulierakis allerdings noch einen Vertrag bis Ende 2026 besitzt, wird eine Ablösesumme für ihn fällig werden. Laut "transfermarkt.de" liegt sein Marktwert zurzeit bei 4,5 Millionen Euro. Die Forderungen dürften aber wohl mindestens doppelt so hoch sein. Außerdem sollen weitere namhafte Klubs wie etwa AC Mailand Interesse an dem Spieler haben.