Schock für die Eintracht! Standard-Frust und Sturmflaute kosten Punkte in Griechenland

Thessaloniki (Griechenland) - Die Sturmflaute der Frankfurter Eintracht ist weiterhin akut. Selbst im so lieb gewonnenen Europacup konnten die Adlerträger in Sachen Tore schießen nicht wirklich überzeugen. Und so sprang in der Europa Conference League am Ende eine 1:2 (0:1)-Last-Minute-Niederlage bei PAOK Saloniki heraus.