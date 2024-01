Eredivisie im Fokus: Eintracht soll dieses PSV-Juwel auf dem Schirm haben!

Beim 1:1 der PSV gegen den FC Arsenal schnupperte Isaac Babadi (18) auch schon Luft in der Champions League. © Imago/Revierfoto

Der neueste Name auf der Liste ist der des erst 18 Jahre alten niederländischen U19-Nationalspielers Isaac Babadi, der bei der PSV Eindhoven unter Vertrag steht.

Babadi wechselte im Sommer 2018 von der Jugend der NEC Nijmegen nach Eindhoven. Dort sammelte er in der vergangenen Saison bereits in der zweiten Mannschaft Erfahrungen, ehe er in der aktuellen Spielzeit an die erste Mannschaft herangeführt wird.

Beim Achtelfinalgegner des BVB in der Champions League kam er in 13 Partien zum Einsatz und durfte beim 1:1 gegen Arsenal auch schon einen Kurzeinsatz in der Eliteklasse des europäischen Fußballs absolvieren.

Da Babadis Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, würde man bei der PSV gerne mit dem Offensiv-Allrounder verlängern. Allerdings soll der souveräne Spitzenreiter der niederländischen Eredivisie hier namhafte Konkurrenz bekommen haben.