Eintracht Frankfurt stinksauer nach Elfer-Klau: "Heute bin ich sprachlos"

Frankfurt am Main - Nach der letztendlich dann doch unglücklichen 1:2-Niederlage beim deutschen Meister Bayer Leverkusen hadert man bei Eintracht Frankfurt mit Schiedsrichter Felix Brych (49).

Hugo Ekitiké (22) hätte den Ball frei ins leere Tor köpfen können, erhielt aber einen Stoß von Leverkusens Jonathan Tah. © Marius Becker/dpa

"Ich schätze Felix als Schiedsrichter sehr, aber heute bin ich sprachlos", sagte Eintracht-Coach Dino Toppmöller (43) nach der Partie.

Was war da in der 90. Minute passiert? Ein dem Ball entgegeneilender Bayer-Keeper Lukas Hradecky (34) hatte seinen Abwehrchef Jonathan Tah (28) unglücklich angeschossen und das Leder flog in Richtung des eigenen Tors.

Frankfurts Hugo Ekitiké (22) reagierte am schnellsten. Doch gerade, als der Franzose den Ball aus kürzester Distanz ins leere Tor köpfen wollte, versetzte ihm der hinterherlaufende Tah einen Stoß, sodass das Spielgerät daneben ging.

Eigentlich ein klarer Strafstoß - außer für Brych und das VAR-Team, das den Schiedsrichter erst gar nicht aufforderte, sich die Szene noch einmal anzuschauen.

"Ich verstehe nicht, dass man das nicht sieht oder zumindest überprüft. Die Jungs sind deshalb niedergeschlagen und zurecht sauer", monierte Toppmöller dementsprechend.