Torflut im Waldstadion: Eintracht nimmt Bochum komplett auseinander!

Frankfurt am Main - Ein desolater VfL Bochum wird am 9. Spieltag der Bundesliga von Eintracht Frankfurt gerade regelrecht auseinander genommen, trifft aber auch selbst.

In der 9. Minute ging's los mit dem Torreigen: Hugo Ekitiké bejubelt seinen Treffer zum 1:0. © Thomas Frey/dpa

Bereits nach 45 Minuten konnten die Zuschauer im ausverkauften Frankfurter Waldstadion fünf Treffer bewundern, vier davon fielen beim 4:1 für die Gastgeber.

Eigentlich hatte es ja gar nicht so schlecht ausgesehen, was die bislang mit einem mageren Pünktchen ausgestatteten Gäste auf den Platz brachten. Felix Passlack hätte Bochum sogar in Führung bringen können, rutschte aber nach Hereingabe von Philipp Hofmann fünf Meter vor dem Tor am Ball vorbei (4.).

Dann machten die Adlerträger allerdings Ernst und auch gleich mit dem ersten guten Angriff die Bude: Omar Marmoush bewies ein gutes Auge und fand mit einer weiten Flanke Sturmpartner Hugo Ekitiké im Strafraum. Der Franzose ließ Passlack aussteigen und netzte vom Elferpunkt humorlos ins rechte Eck ein: 1:0. (9.).

Das nächste Tor zum 2:0 erzielte Top-Torjäger Marmoush dann selbst mit einem über die Mauer ins kurze Eck gezirkelten Freistoß aus 18 Metern (18.).