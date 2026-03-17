Eintracht Frankfurt will in die Europa League: So könnte es klappen!
Frankfurt am Main - Es ist der große Traum von Eintracht Frankfurt, am 17. Mai 2027 im Finale der Europa League zu stehen, denn das findet im heimischen Waldstadion statt. Doch dafür müssen sich die Hessen erst einmal für den Wettbewerb in der kommenden Saison qualifizieren - und das geht wohl nur noch mit der Unterstützung anderer Klubs.
Um sicher an der Europa League teilzunehmen, müsste die SGE in der Abschlusstabelle der Bundesliga Fünfter werden. Diesen Platz hat gerade RB Leipzig inne und die sind aktuell mit 47 Punkten neun Zähler vor den Adlerträgern (38 Punkte); bei noch acht Spieltagen ist ein Aufholen des Rückstands sehr unwahrscheinlich.
Nur wenig besser sieht es bei Platz sechs aus: Dort steht Bayer 04 Leverkusen mit aktuell 45 Zählern. Zudem würde der Sechste normalerweise "nur" Conference League spielen.
Allerdings ist ein Europa-League-Platz für den deutschen Pokalsieger reserviert. Qualifiziert sich dieser über die Liga für Europa oder Champions League, dann rückt der Sechste dafür in die Europa League, der Siebte in die Conference League nach.
Kein DFB-Pokal-Sieg für Freiburg, dann heißt es Daumen drücken
Im Halbfinale des DFB-Pokals stehen mit Bayern München, dem VfB Stuttgart und Leipzig drei Teams, die die Qualifikation über die Liga aller Voraussicht nach schaffen werden. Wer allerdings nicht den Pokal in den Händen halten dürfte, wäre der vierte Halbfinalist, der SC Freiburg. Denn dann würden die Breisgauer in die Europa League einziehen und für den Sechstplatzierte bliebe die Conference League.
Und wenn Freiburg nicht den DFB-Pokal gewinnt und die Eintracht Siebter bleibt? Dann heißt es hoffen. Denn seit der letzten Aufstockung der Teilnehmer in der Champions League erhalten die beiden laut der UEFA-Fünfjahreswertung besten Ligen einen fünften Startplatz in der europäischen Königsklasse.
Hier liegt nach der klar führenden Premier League (22,847 Punkte) die Bundesliga mit 18,142 Punkten knapp hinter der spanischen La Liga (18,406 Punkte).
Das bedeutet für die bekanntlich bereits in der Ligaphase ausgeschiedene Eintracht: Daumendrücken für alle noch im europäischen Wettbewerb kickenden Bundesligisten!
Je weiter diese Klubs kommen, umso größer die Chance für Frankfurt im Sommer 2027, ein Finale der Europa League vor heimischen Publikum spielen zu können.
Titelfoto: Arne Dedert/dpa