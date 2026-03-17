Eintracht Frankfurt will in die Europa League: So könnte es klappen!

2027 findet das Finale der Europa League in Frankfurt statt. Ein Traum für die Eintracht. Eine Qualifikation für den Wettbewerb ist aber nur so möglich.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Es ist der große Traum von Eintracht Frankfurt, am 17. Mai 2027 im Finale der Europa League zu stehen, denn das findet im heimischen Waldstadion statt. Doch dafür müssen sich die Hessen erst einmal für den Wettbewerb in der kommenden Saison qualifizieren - und das geht wohl nur noch mit der Unterstützung anderer Klubs.

2022 feierte Eintracht Frankfurt den Gewinn der Europa League. Im kommenden Jahr findet das Finale in der Mainmetropole statt. © Arne Dedert/dpa Um sicher an der Europa League teilzunehmen, müsste die SGE in der Abschlusstabelle der Bundesliga Fünfter werden. Diesen Platz hat gerade RB Leipzig inne und die sind aktuell mit 47 Punkten neun Zähler vor den Adlerträgern (38 Punkte); bei noch acht Spieltagen ist ein Aufholen des Rückstands sehr unwahrscheinlich. Nur wenig besser sieht es bei Platz sechs aus: Dort steht Bayer 04 Leverkusen mit aktuell 45 Zählern. Zudem würde der Sechste normalerweise "nur" Conference League spielen. Allerdings ist ein Europa-League-Platz für den deutschen Pokalsieger reserviert. Qualifiziert sich dieser über die Liga für Europa oder Champions League, dann rückt der Sechste dafür in die Europa League, der Siebte in die Conference League nach.

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