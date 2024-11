"Wir waren gierig": Eintracht-Coach Toppmöller lobt vor allem die Jungen im Kader

"Es freut mich total für die Jungs, weil sie es in der Vorbereitung schon gezeigt haben, es aber hier noch nicht konnten, weil andere vor ihnen waren", so Toppmöller weiter.

Es sei super zu sehen, dass Stammkräfte wie Rasmus Kristensen (27, Oberschenkelverletzung) oder Arthur Theate ( 24, Gelb-Rot-Sperre) so gut ersetzt wurden.

"Die Teamleistung möchte ich in den Vordergrund stellen. Wenn man sieht, wie viele junge Spieler auf dem Platz standen", sagte Toppmöller.

Nathaniel Brown (21, r.) feiert mit Can Uzun (18) dessen Treffer zum 6:2 für Eintracht Frankfurt. © Thomas Frey/dpa

Für Theate und Kristensen standen Nathaniel Brown (21) und Nnamdi Collins (20) auf den Außenpositionen in der Viererkette auf dem Platz. Auf Vorlage von Collins erzielte Brown auch prompt den Treffer zum zwischenzeitlichen 4:0 und sein erstes Bundesligator.

"Das ist ein Kindheitstraum, das erste Bundesligator in so einem Stadion mit so einer Mannschaft zu erzielen. Das Spiel habe ich genossen", sagte Brown.

Brown war gemeinsam mit Can Uzun (18) vor der Saison vom 1. FC Nürnberg nach Frankfurt gekommen. Und auch der eingewechselte Uzun konnte mit dem 6:2 seinen ersten Treffer in der deutschen Eliteliga feiern.

"Zu Can habe ich vor dem Spiel gesagt: Wenn du reinkommst, triffst du", hatte Brown da schon eine Ahnung.

"Wir sind sehr gut befreundet, es hat mich sehr gefreut. Den gemeinsamen Jubel haben wir schon zu Nürnberger Zeiten gemacht", sagte der 21-Jährige.