U20-Nationalspieler aus Belgien: Krösche soll nächstes Supertalent am Haken haben

Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (43) hat gerade gut lachen. Mit vollem Geldbeutel ist er auf Spielersuche. © Arne Dedert/dpa

Bis zur Öffnung des Fensters für die Winter-Transfers am 1. Januar 2024 wird es wohl wenig Bestätigtes vom Riederwald geben. Aber mit dem nigerianischen Sturmtalent Rafiu Durosinmi (20) von Viktoria Pilsen soll dem Anschein nach schon so gut wie alles klar sein.

Und jetzt hat Krösche nach einem Medienbericht das nächste Supertalent am Haken.

Laut der belgischen Zeitung "Nieuwsblad" sollen die Hessen großes Interesse an Mathias Delorge vom belgischen Erstligisten VV Sint-Truiden haben.

Der 19-Jährige hat nach seiner Leihe in der vergangenen Rückrunde zu Lierse SK in die zweite belgische Liga jetzt den Durchbruch bei St. Truiden und es so auch in die belgische U20 geschafft.

Hier stand er am 18. und am 21. November 2023 bei den beiden Begegnungen gegen Frankreichs U20 jeweils von Beginn an auf dem Platz.