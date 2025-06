Eintracht Frankfurts Streichliste: Diese Spieler sollen im Sommer gehen

Frankfurt am Main - Am 1. Juli öffnet der Transfermarkt und neben diversen namhaften Verstärkungen plant Eintracht Frankfurt auch, sich von einigen Spielern zu trennen. Ganz oben auf der Liste: Igor Matanovic (22), Junior Dina Ebimbe (24) und Mahmoud Dahoud (29).

Sowohl Igor Matanovic (22, 2.v.r.) als auch Junior Dina Ebimbe (M.) würde Eintracht Frankfurt im Sommer gerne abgeben. © Uwe Anspach/dpa

Vor allem für Kroatiens Nationalspieler Matanovic soll es bereits ernsthafte Interessenten geben.

Leider konnte der 22-Jährige die hohen Erwartungen, die die Hessen in ihn nach der Rückkehr von seiner Leihe zum Karlsruher SC im vergangenen Sommer gesetzt hatten, nicht erfüllen.

So kam der 1,94 Meter große Mittelstürmer in der vergangenen Saison nur auf 25 zumeist sehr kurze Einsätze, in denen ihm gerade mal zwei Tore und eine Vorlage gelangen. Zudem bremste ihn eine Fußverletzung in der Rückrunde aus.

Galt bislang Borussia Mönchengladbach als wahrscheinliches Ziel für Matanovic, so soll sich dies jetzt laut "Bild" zerschlagen haben. Der Grund demnach: Die Fohlen spekulierten auf eine Leihe, Frankfurt will den Spieler aber verkaufen.

"Kicker" zufolge soll nun der SC Freiburg intensiv über eine Verpflichtung von Matanovic nachdenken. Auch der VfB Stuttgart beschäftige sich mit der Personalie.

Allerdings könnte einem Deal die Ablösesumme im Wege stehen. So soll die SGE rund zehn Millionen Euro fordern.

Neben Matanovic soll auch Junior Dina Ebimbe die Eintracht auf jeden Fall verlassen. Und nachdem sich zuletzt bereits sicher geglaubte Transfers des 24-Jährigen doch noch zerschlagen hatten, so könnte es jetzt klappen.