Eintracht in der Europa League: Achtelfinal-Gegner steht fest!

Am 6. und 13. März muss die Eintracht in der Europa League gegen Ajax Amsterdam ran. © Gregorio Borgia/AP/dpa

Das ergab die Auslosung am heutigen Freitagnachmittag im schweizerischen Nyon am Genfer See. Die entscheidende Kugel zog Ex-Athletic-Bilbao-Stürmer Aritz Arduriz (44). Als direkt für die Runde der letzten 16 Teams qualifiziertes Team haben die Hessen im Rückspiel am 13. März Heimrecht.

Zuvor muss die SGE jedoch am 6. März in Amsterdam bestehen. Ohnehin gab es vor der Auslosung lediglich zwei infrage kommende Kontrahenten für die Truppe von Coach Dino Toppmöller (44). Letzten Endes erwischte sie mit den Niederländern das vermeintlich attraktivere, aber auch schwerere Los.

Auf dem Titelträger von 2022 lastet derweil ein ganz besonderer, nationaler Druck. Immerhin ist die Eintracht das einzig verbliebene deutsche Team im Wettbewerb. Ob man sich drei Jahre nach der magischen Nacht von Sevilla erneut die europäische Krone aufsetzen kann, bleibt abzuwarten.

Die Adlerträger gelten trotz des mit vielen Millionen vergoldeten Abgangs von Topstürmer Omar Marmoush (26) noch immer als einer der engeren Favoriten auf den Titel.