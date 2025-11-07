Eintracht macht Ernst: SGE will hoch gehandelten PSG-Youngster unbedingt!

Frankfurt am Main - Nächstes Wunderkind? Eintracht Frankfurt hat offenbar ein neues Top-Talent ins Visier genommen - und das kommt von keinem geringeren Klub als dem französischen Star-Ensemble Paris Saint-Germain.

Mathis Jangéal (17) trainiert immer mal wieder bei den Profis von Paris Saint-Germain mit und kam sogar schon zehn Minuten in der Ligue 1 zum Einsatz. © FRANCK FIFE / AFP

Wie Sky-Transferexperte Florian Plettenberg berichtet, arbeiten die Hessen an einem möglichen Transfer von PSG-Youngster Mathis Jangéal (17).

Der erst 17-jährige Offensivmann steht noch bis 2026 beim Hauptstadtklub unter Vertrag, könnte im nächsten Sommer also ablösefrei wechseln und so sicherlich mehr Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln.

Laut Plettenberg hat es bereits konkrete Gespräche zwischen der Eintracht und den Beratern des spannenden Nachwuchskickers gegeben.

Jangéal, der vor allem im offensiven Mittelfeld zu Hause ist, gilt als technisch starker, kreativer Spielmacher und ist obendrein auch noch torgefährlich (sieben Tore und drei Vorlagen bei elf Pflichtspieleinsätzen diese Saison).

In Paris zählt er zu den größten Hoffnungsträgern des Nachwuchsprogramms, doch der Sprung in den mit Stars gespickten PSG-Kader ist bekanntlich äußerst schwer - gleichwohl Jangéal vor Kurzem bereits sein Debüt für die erste Mannschaft der Pariser feiern durfte.