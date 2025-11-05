Eintracht mit "Catenaccio" zum Punkt: Napoli-Coach Conte säuerlich, Toppmöller stolz

Frankfurt am Main/Neapel - Der italienische Coach Antonio Conte (56) von der SSC Neapel hat sich überrascht von der defensiven Spielweise von Eintracht Frankfurt beim 0:0 in der Champions League gezeigt.

Während sich Napoli-Coach Antonio Conte (r.) zumindest verblüfft vom Frankfurter Catenaccio zeigte, nahm Eintrachts Dino Toppmöller dies als Kompliment auf. © Arne Dedert/dpa

"Von einer deutschen Mannschaft hätte ich etwas anderes erwartet. Sie haben den italienischen Catenaccio gut gelernt", sagte Conte dem italienischen Sender Sky Sport nach dem torlosen Remis.

Die Aussage seines Gegenübers fasste Eintracht-Coach Dino Toppmöller (44) als Kompliment auf. "Weil ich glaube, was das Defensivspiel betrifft, gibt es wahrscheinlich keine bessere Nation als Italien. Die haben das Defensivspiel gefühlt erfunden."

Der Fußball-Bundesligist hatte sich am vierten Spieltag der Ligaphase den Punkt mit einem Abwehrbollwerk beim italienischen Meister erkämpft.

"Ja, ein bisschen", antwortete Frankfurts Abwehrspieler Arthur Theate (25), ob die Hessen im "italienischen Spielstil" zu dem Unentschieden gekommen seien.