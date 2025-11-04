Kampf statt Gala: Eintracht rackert sich in Neapel zum Auswärtszähler

Neapel (Italien) - Ohne die eigenen Fans im Rücken hat sich die Frankfurter Eintracht bei der SSC Neapel in der Champions League einen wichtigen Auswärtspunkt erkämpft. Am Ende einer ereignisarmen Begegnung stand ein torloses Remis.

Kein Kick für Feinschmecker: Eintracht Frankfurt und die SSC Neapel haben sich in der Champions League mit einem torlosen Remis getrennt. © Andreas Solaro/AFP

Ein Fußballfest bei Flutlicht am Fuße des Vesuvs?

Wer sich beim Gastspiel von Jonathan Burkardt und Co. beim aktuellen Tabellenführer der Serie A auf ein solches gefreut hatte, wurde bitter enttäuscht.

Die Punkteteilung nutzt den Teams auf den ersten Blick kaum, vor allem für Frankfurt kann der Zähler angesichts der zugelosten Gegner und der beiden 1:5-Klatschen gegen Atlético Madrid sowie den FC Liverpool aber durchaus noch von Bedeutung sein.

Die Hessen konnten in der Offensive über die gesamte Spielzeit kaum Gefahr ausstrahlen - Vanja Milinkovic-Savic im Kasten der Neapolitaner dürfte es nach der 2:6-Niederlage am vergangenen Spieltag gegen die PSV Eindhoven gefreut haben.

Die beste Chance hatte noch der eingewechselte Ansgar Knauff, der aus kurzer Distanz im Strafraum der Hausherren zum Abschluss kam, mit seinem Schuss aus der Drehung heraus allerdings genau auf den Torhüter zielte (73. Minute).