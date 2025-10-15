Eintracht-Nationalspieler vor Abschied: Verlässt er die SGE schon im Winter?

Frankfurt am Main - Bei der Frankfurter Eintracht steht offenbar ein prominenter Abgang bevor - möglicherweise sogar schon im Winter-Transferfenster.

Michy Batshuayi (32, 2.v.l.) könnte Eintracht Frankfurt bereits in der kommenden Transferphase verlassen. © Anke Waelischmiller/dpa

Laut Sky-Transferexperte Florian Plettenberg (37) ist ein Abschied von Michy Batshuayi (32) im Winter - spätestens aber im Sommer - sehr wahrscheinlich.

Zwar sei man bei der Eintracht mit Batshuayis Einstellung und Mentalität äußerst zufrieden, doch sportlich spielt der 32-Jährige unter Trainer Dino Toppmöller (44) kaum eine Rolle.

Seit seinem Wechsel an den Main konnte sich der erfahrene Angreifer nicht dauerhaft durchsetzen - zu selten erhielt er Einsatzzeiten, zu gering scheint aktuell seine sportliche Bedeutung im System des Trainers.

Sollte Batshuayi in den kommenden Wochen offiziell seinen Wechselwunsch äußern, werde ihm der Verein keine Steine in den Weg legen.