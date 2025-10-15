Marktwert-Explosion bei Eintracht Frankfurt: Das kosten die Stars jetzt!

Eintracht Frankfurt - Marktwert-Explosion bei Eintracht Frankfurt : Von rund 325 Millionen haben die Hessen den Wert ihres Kaders jetzt auf rekordverdächtige 383,90 Millionen Euro gesteigert!

Neu-Nationalspieler Nathaniel Brown (l.) hat jetzt einen Marktwert von 30 Millionen Euro. © Uwe Anspach/dpa

Diesen Wert hat das Portal "Transfermarkt.de" in seinem neuesten Martkwert-Update ermittelt. Wie üblich ist es vor allem die junge Garde, die für die Steigerung verantwortlich ist.

So konnten sich die beiden frischgebackenen A-Nationalspieler Nnamdi Collins (21) und Nathaniel Brown (21) deutlich verbessern; Collins von 10 auf 18 Millionen, Brown von 22 auf 30 Millionen Euro. Am ehemaligen Nürnberger sollen ja bereits die europäischen Topklubs großes Interesse haben und Sportvorstand Markus Krösche (45) habe auch schon ein Preisschild von 60 Millionen Euro Ablöse ausgeschrieben.

Ebenfalls eine große Steigerung legte Torhüter Kauã Santos (22) hin, dessen Marktwert jetzt - trotz zuletzt durchwachsener Leistungen - 10 Millionen Euro (zuvor 2,5 Millionen Euro) beträgt. Und Jean-Mattéo Bahoya (20) verbesserte seinen Marktwert von 17 auf 25 Millionen Euro.

Eine interessante Entwicklung zeigt indessen Farès Chaibi (22). Der im Sommer 2023 vom FC Toulouse an den Main gewechselte Franko-Algerier hatte im März 2024 bereits einen Marktwert von 18 Millionen Euro erreicht.

Ein Jahr später lag dieser wegen Chaibis anhaltendem Formtief nur noch bei 9 Millionen Euro. Auf neuer, defensiverer Position fand er in der aktuellen Spielzeit zu alter Stärke zurück und erhöhte auch seinen Wert auf 15 Millionen Euro.