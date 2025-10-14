Eintrachts nächster Mega-Transfer? Real, Arsenal und City sollen bereits anklopfen

Frankfurt am Main - Beim 4:0 gegen Luxemburg gab Eintracht Frankfurts Linksverteidiger Nathaniel Brown sein Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft . Ein Zeichen für den rasanten Aufstieg des 22-Jähriges, das natürlich noch mehr das Interesse der europäischen Topklubs weckt.

Beim 3:2 in Stuttgart erzielte Nathaniel Brown (r.) mit dem zwischenzeitlichen 2:0 seinen zweiten von drei Saisontreffern in der Spielzeit 2024/25. © Tom Weller/dpa

Wie "Bild" berichtet, habe bereits im vergangenen Sommer AC Mailand großes Interesse an Brown gehabt. Auch die obere Mittelklasse der Premier League soll ihre Fühler schon ausgestreckt haben.

Jetzt haben demnach die ganz Großen den Spieler auf dem Schirm - namentlich Real Madrid, der FC Arsenal und Manchester City! Einer der Gründe: Gelernte Linksverteidiger mit Browns Klasse sind im Weltfußball zurzeit eine echte Seltenheit.

Allerdings soll sich Brown durch das steigende Interesse nicht aus der Ruhe bringen lassen und sich weiterhin voll und ganz auf Eintracht Frankfurt und die Nationalmannschaft konzentrieren.

Denn mit viel Spielzeit und guten Leistungen wird die Erfüllung des Traums von der Teilnahme an der WM 2026 immer wahrscheinlicher.

Die Entwicklung, die der 22-Jährige bei den Hessen nahm, ist dabei wirklich erstaunlich. Anfang 2024 hatte ihn die SGE für eine Ablösesumme von drei Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg verpflichtet, wo er auf Leihbasis aber noch die Saison zu Ende spielen durfte.