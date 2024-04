Eintracht-Boss im Doppelpass außer sich: "Guck' es dir einfach an"

Frankfurt am Main/München - Bei seiner Eintracht läuft es derzeit alles andere als rund. An seinem Auftritt beim Sport1-Doppelpass konnte Sportvorstand Markus Krösche (43) am heutigen Sonntag aber nichts ändern. Demnach blieb ihm auch nichts anderes übrig, als über die aktuelle Lage beim Bundesliga-Sechsten zu sprechen.

Beim Sport1-Doppelpass äußerte sich Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche (43) zur aktuellen Lage des Teams. © Arne Dedert/dpa

So wurde die bisherige, weit vorangeschrittene Spielzeit der Hessen mit dem Titel "nicht Fisch, nicht Fleisch" überschrieben und den Kickern der SGE "spaßbefreiter Fußball" unterstellt. Hier lenkte der Transfer-Macher der Adlerträger direkt ein.

Er gab zu, dass dem Team derzeit die nötige Konstanz über die gesamte Spieldauer fehle. Doch dies habe auch jetzt noch mit dem stattgefundenen Umbau des Kaders zu tun. Dieser wurde vor der Saison durch viele Akteure ergänzt, die vor allem "auf Mittelfristigkeit und Entwicklungspotenzial" ausgerichtet seien. Währenddessen hätten zahlreiche Leistungsträger den Verein verlassen.

Dies führte direkt zum nächsten Thema: Die Situation von Coach Dino Toppmöller (43), dem schon seit einiger Zeit eine fehlende Spiel-Identität und ausbleibende Weiterentwicklung unterstellt wurde. Auch hier stellte sich Krösche schützend vor seinen Coach: "Einen Umbruch zu moderieren, ist für einen jungen Trainer immer schwierig. Doch Dino hat das bislang gut gemeistert."

Ergänzend fügte er an, dass "der Weg der richtige sein" werde und sicherte dem Übungsleiter somit ein Engegament über das Saisonende hinaus zu. Etwas weniger reserviert war Krösche hingegen bei der Rückschau auf das Spiel gegen Werder Bremen (1:1). Eine potenzielle Elfmeter-Situation ließ ihn auch mit zeitlichem Abstand nochmals außer sich geraten:

"Guck' es dir doch einfach an", richtete er das Wort in Richtung Schiri Robert Hartmann (44) der sich ein Foul von Amos Pieper (26) an Robin Koch (27) nicht nochmals am Monitor anschaute.