Zweimal Rot nach Brutalo-Fouls überschatten hitzige Partie zwischen Eintracht und Werder

Frankfurt am Main - In einer hektischen Partie trennten sich Eintracht Frankfurt und Werder Bremen 1:1 (0:0). Zwei Rote Karten überschatteten dabei das Geschehen auf dem Platz.

Nach einem starken Beginn der Hausherren wurde Bremen stärker und die Partie nahm an Hektik zu. © Arne Dedert/dpa

Werder Bremen war in der 62. Minute durch Milos Veljkovic in Führung gegangen, die Tuta in der 77. Minute ausglich. Nach brutalen Fouls flogen der Torschütze der Eintracht (89.) und Bremens Jens Stage völlig zu Recht vom Platz (74.).

Schon vor dem Spiel hatte es eine Überraschung in der Aufstellung der Hausherren gegeben. Nachdem Ellyes Skhiri kurzfristig wegen Wadenproblemen passen musste, rückte Tuta für den Tunesier ins defensive Mittelfeld. Dafür gab U-20-Nationalspieler Nnamdi Collins sein Bundesliga-Debüt und ersetzte Tuta in der Innenverteidigung.

Die Hausherren begannen das Spiel engagiert und hatten nach 18 Minuten die erste Großchance. Nach einem langen Ball scheiterte aber Omar Marmoush aus spitzen Winkel an Michael Zetterer. Ansgar Knauff spekulierte nach dem Abpraller auf den Nachschuss, aber der Werder-Keeper war schneller (18.).

Dann wurden die Bremer besser und nach einer grandiosen Ballstafette scheiterte Stage aus kurzer Distanz am glänzend parierenden Kevin Trapp (25.).

Die nunmehr ausgeglichene Partie wurde zunehmend hektischer mit Chancen auf beiden Seiten, es blieb aber bis zum Pausenpfiff beim 0:0.