Eintracht-Trio verletzt: Das ist der Stand bei Collins und Co.

Es läuft nicht bei Eintracht Frankfurt. Die Länderspielpause kommt zur richtigen Zeit, Nnamdi Collins und Jean-Matteo Bahoya werden danach jedoch wohl fehlen.

Von Jan Höfling

Frankfurt am Main - Es läuft einfach gerade nicht bei der Frankfurter Eintracht. Die Länderspielpause kommt zwar zur richtigen Zeit, Nnamdi Collins (22) und Jean-Matteo Bahoya (20) werden danach aber wohl vorerst verletzt fehlen.

Nnamdi Collins (22) wird Eintracht Frankfurt vorerst fehlen ...
Nnamdi Collins (22) wird Eintracht Frankfurt vorerst fehlen ...  © Arne Dedert/dpa

Wie der Bundesligist am Montag mitteilte, haben sich beide Frankfurter im Rhein-Main-Derby gegen den 1. FSV Mainz 05 am Sonntagabend verletzt.

Abwehrmann Collins zog sich eine Verletzung am Sprunggelenk zu. Er fällt wie auch Offensivspieler Bahoya, der bei der 1:2-Auswärtsniederlage eine Oberschenkelblessur erlitt, bis auf Weiteres aus.

Sowohl Collins als auch Bahoya mussten ihre U21-Länderspielreisen dementsprechend absagen.

... das gilt auch für Jean-Matteo Bahoya (20, r.)
... das gilt auch für Jean-Matteo Bahoya (20, r.)  © Marc Schüler/dpa
Bei Nathaniel Brown (22, r.) gibt es hingegen Hoffnung.
Bei Nathaniel Brown (22, r.) gibt es hingegen Hoffnung.  © Marc Schüler/dpa

Bei Nathaniel Brown sieht es hingegen etwas besser aus. Der 22-Jährige konnte trotz einer leichten Wadenverletzung in das Trainingslager der Nationalmannschaft in Herzogenaurach reisen. Bei dem Defensivakteur werde die Situation den Angaben zufolge "weiterhin beobachtet". Frankfurt stehe hierzu "im engen Austausch mit den Ärzten des DFB".

Titelfoto: Arne Dedert/dpa

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