Eintracht-Trio verletzt: Das ist der Stand bei Collins und Co.

Frankfurt am Main - Es läuft einfach gerade nicht bei der Frankfurter Eintracht . Die Länderspielpause kommt zwar zur richtigen Zeit, Nnamdi Collins (22) und Jean-Matteo Bahoya (20) werden danach aber wohl vorerst verletzt fehlen.

Nnamdi Collins (22) wird Eintracht Frankfurt vorerst fehlen ... © Arne Dedert/dpa

Wie der Bundesligist am Montag mitteilte, haben sich beide Frankfurter im Rhein-Main-Derby gegen den 1. FSV Mainz 05 am Sonntagabend verletzt.

Abwehrmann Collins zog sich eine Verletzung am Sprunggelenk zu. Er fällt wie auch Offensivspieler Bahoya, der bei der 1:2-Auswärtsniederlage eine Oberschenkelblessur erlitt, bis auf Weiteres aus.

Sowohl Collins als auch Bahoya mussten ihre U21-Länderspielreisen dementsprechend absagen.