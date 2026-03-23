Eintracht-Trio verletzt: Das ist der Stand bei Collins und Co.
Frankfurt am Main - Es läuft einfach gerade nicht bei der Frankfurter Eintracht. Die Länderspielpause kommt zwar zur richtigen Zeit, Nnamdi Collins (22) und Jean-Matteo Bahoya (20) werden danach aber wohl vorerst verletzt fehlen.
Wie der Bundesligist am Montag mitteilte, haben sich beide Frankfurter im Rhein-Main-Derby gegen den 1. FSV Mainz 05 am Sonntagabend verletzt.
Abwehrmann Collins zog sich eine Verletzung am Sprunggelenk zu. Er fällt wie auch Offensivspieler Bahoya, der bei der 1:2-Auswärtsniederlage eine Oberschenkelblessur erlitt, bis auf Weiteres aus.
Sowohl Collins als auch Bahoya mussten ihre U21-Länderspielreisen dementsprechend absagen.
Bei Nathaniel Brown sieht es hingegen etwas besser aus. Der 22-Jährige konnte trotz einer leichten Wadenverletzung in das Trainingslager der Nationalmannschaft in Herzogenaurach reisen. Bei dem Defensivakteur werde die Situation den Angaben zufolge "weiterhin beobachtet". Frankfurt stehe hierzu "im engen Austausch mit den Ärzten des DFB".
Titelfoto: Arne Dedert/dpa