Eintrachts Transfer-Geheimnis enthüllt: So viel Kohle kassieren Koch und Skhiri!

Frankfurt am Main - Der großer Umbruch bei Eintracht Frankfurt wird vorangetrieben! Die SGE überraschte in diesem Sommer bereits früh mit starken Neuverpflichtungen. Nun wurden einige interessante Transfer-Details bekannt.

Die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison verläuft bei Eintracht Frankfurt - auf dem Platz und was Transfers anbetrifft - positiv. © Arne Dedert/dpa

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche (42) war in letzter Zeit außerordentlich aktiv, was die Kaderplanung seiner Frankfurter betrifft und hat so gemeinsam mit der Einstellung von Neu-Trainer Dino Toppmöller (42) eine echte Aufbruchstimmung erzeugt.



Insgesamt fünf Neuzugänge präsentierten die Adlerträger bereits für die anstehende Saison.

Dazu zählen der hochveranlagte Innenverteidiger Willian Pacho (21/9 Mio. Ablöse), das vielversprechende Mittelfeld-Talent Hugo Larsson (19/9 Mio.), Offensivspieler Omar Marmoush (24/ablösefrei) sowie der ebenfalls ablösefreie Ellyes Skhiri (28) vom 1. FC Köln und der zunächst ausgeliehene Defensivspezialist Robin Koch (26/Leihgebühr 500.000 Euro).

Hinzu kommen die festen Verpflichtungen der vorherigen Leih-Spieler Philipp Max (29/1,9 Mio.), Junior Dina Ebimbe (22/6,5 Mio.) und Ansgar Knauff (21/5 Mio.).

Fleißig, fleißig Herr Krösche oder wie einige Fans es ausdrücken würden: "Krösche is cooking"!