England-Klub gibt Gas: Geht jetzt alles ganz schnell mit Ekitiké-Wechsel?

Frankfurt am Main - Nachdem es zuletzt ein wenig still um Eintracht Frankfurts Stürmerstar Hugo Ekitiké (23) und einen möglichen Wechsel geworden ist, könnte nun alles ganz schnell gehen.

Beim Trainings-Auftakt der Eintracht durfte Trainer Dino Toppmöller (44, r.) auch Hugo Ekitiké (23) begrüßen. © Arne Dedert/dpa

Denn wie unter anderem das zur "New York Times" gehörende und gewöhnlich sehr gut unterrichtete Sport-Portal "The Athletic" berichtet, soll jetzt das seit 2021 üppig mit Scheich-Millionen ausgestattete Newcastle United ins Werben um den Franzosen eingestiegen sein und will offenbar Nägel mit Köpfen machen.

So soll man im Norden Englands bereits ein konkretes Angebot ausgearbeitet haben und sich mit den Verantwortlichen der SGE um Sportvorstand Markus Krösche (44) in intensiven Gesprächen befinden.

Im Raum steht demnach eine Ablösesumme in Höhe von 75 Millionen Euro. Allerdings wird bei "The Athletic" betont, dass es noch keine Einigung gebe. Das dürfte maßgeblich an der Frankfurter Seite liegen. Ursprünglich wollten Krösche und Co. ja nicht von ihrer 100-Millionen-Euro-Forderung abweichen.

Dieser Preis schien aber selbst gut betuchten Klubs aus der Premier League wie dem FC Liverpool, Chelsea, dem FC Arsenal oder Manchester United zu hoch zu sein, weshalb man sich zunächst anderweitig umzusehen schien.