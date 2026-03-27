"Es war ein Schock": Eintracht-Star Ansgar Knauff spricht erstmals über Bauch-OP

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurts Flügelspieler Ansgar Knauff hat nach seiner Bundesliga-Rückkehr erstmals über seine Bauch-Operation gesprochen.

Ansgar Knauff (24) hatte plötzlich schlimme Bauchschmerzen bekommen und musste operiert werden. (Archivbild) © Marc Schüler/dpa

"Es war natürlich im ersten Moment erst mal ein Schock", sagte der 24-Jährige in einem Eintracht-Podcast. "Es kam echt aus dem Nichts. Danach war es keine einfache Zeit, weil ich nicht wusste, wie lange es dauert, bis ich wieder fit bin."

Knauff war am vergangenen Wochenende bei der 1:2-Niederlage der Hessen in Mainz erstmals wieder für ein paar Minuten eingewechselt worden.

Seine Situation im Februar, die zu einem Eingriff und einem mehrtägigen Krankenhaus-Aufenthalt geführt hatten, schilderte der Fußballprofi so:

"Es ging mir eigentlich gut am Vormittag. Am Nachmittag habe ich Bauschscherzen bekommen, sie wurden immer stärker. Das ist schon sehr extrem geworden, sodass wir den Rettungsdienst rufen mussten."