"Es war nicht genug von uns": Deutliche Worte nach Frankfurts Heimniederlage gegen Stuttgart

Frankfurt am Main - Nach der verdienten Heimniederlage von Eintracht Frankfurt am gestrigen Samstag in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart haben sowohl Cheftrainer Dino Toppmöller (43) als auch Torwart Kevin Trapp (33) klare Worte gefunden.

Vor allem in der zweiten Halbzeit hatte Eintrachts Chefcoach Dino Toppmöller (43) kein gutes Spiel von seiner Elf gesehen. (Archivbild) © DPA

Matchwinner war Stuttgarts Stürmer Deniz Undav (27), der für die frühe Führung der Gäste nach wenigen Sekunden und auch für das entscheidende 2:1 kurz vor der Pause gesorgt hatte. In der 26. Minute hatte ein Eigentor von Waldemar Anton (27) zum zwischenzeitlichen Ausgleich geführt.

In der zweiten Halbzeit schafften es die Adlerträger dann im heimischen Stadion nicht mehr, die Schwaben vor ernsthafte Probleme zu stellen.

"Es ist schwierig, dieses Spiel zu beurteilen. Wir haben wenig Leidenschaft gezeigt, das ist ungewöhnlich für uns", kritisierte dann auch Trapp laut der Webseite des Vereins den vor allem im zweiten Durchgang seltsam mut- und ideenlosen Auftritt der Hessen.

Positives sah der Nationalspieler vor allem in der ersten Halbzeit, als die Eintracht nach dem frühen Rückstand Reaktion auf dem Platz gezeigt hatte. "Danach haben wir es einige Zeit gut gemacht", so der 33 Jährige, fügte allerdings an: "So richtig in Schwung sind wir heute nie gekommen."