Europa-Duell gegen Leipzig: Eintracht-Coach Riera will nicht rechnen - einige SGE-Spieler fallen aus

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Eintracht Frankfurt empfängt am Samstag RB Leipzig. Rechenspiele um eine Europacup-Teilnahme blendet Trainer Albert Riera aus. Einige SGE-Kicker müssen passen.

Von Eric Dobias

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt empfängt am Samstagabend RB Leipzig. Die Erinnerungen an das 0:6 in der Hinrunde blendet Trainer Albert Riera (44) in der Vorbereitung ebenso aus wie Rechenspiele um eine Europacup-Teilnahme. Einige SGE-Kicker müssen passen.

SGE-Trainer Albert Riera (44) möchte mit seiner Mannschaft Europa erreichen und gegen RB Leipzig siegen.
SGE-Trainer Albert Riera (44) möchte mit seiner Mannschaft Europa erreichen und gegen RB Leipzig siegen.  © Florian Wiegand/dpa

Hochrechnungen für Europa wollte Albert Riera vor dem Bundesliga-Topspiel von Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig nicht anstellen.

"Meine Gedanken kreisen darum, einen europäischen Startplatz zu erobern. Aber innerhalb der Mannschaft führen wir keine Gespräche darüber. Wir fokussieren uns auf das, was wir auf dem Platz leisten müssen und wollen. Was außerhalb unserer Kontrolle liegt - darüber sprechen wir nicht", sagte der Trainer des hessischen Fußball-Bundesligisten.

Nach Lage der Dinge könnte der siebte Tabellenplatz, den die Eintracht fünf Spieltage vor Saisonende einnimmt, für eine Europacup-Teilnahme reichen.

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Um diese Position zu behaupten, muss am Samstag (18.30 Uhr/Sky) vor heimischer Kulisse gegen den Champions-League-Anwärter aus Leipzig möglichst ein Sieg her.

Denn der SC Freiburg sitzt den Frankfurtern mit nur zwei Punkten Rückstand im Nacken.

Gibt es ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für Riera?

Ritsu Doan (27) und seine Frau erwarten Nachwuchs. Möglicherweise fällt der Japaner deshalb am Samstagabend aus.
Ritsu Doan (27) und seine Frau erwarten Nachwuchs. Möglicherweise fällt der Japaner deshalb am Samstagabend aus.  © Uwe Anspach/dpa

Der Spanier, der am vergangenen Mittwoch 44 Jahre alt wurde, verbreitete lieber wie gewohnt viel Zuversicht. "Wir hatten eine gute Trainingswoche und sind bereit für die Partie", bekräftigte er.

In erster Linie komme es darauf an, den Sachsen wenig Raum zum Kombinieren zu gewähren.

"Wir müssen ein nerviger Gegner sein ohne Ball und immer wieder draufgehen. Wenn wir das nicht schaffen, werden wir leiden müssen", prophezeite Riera. 

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Verzichten müssen die Hessen weiter auf die verletzten Kaua Santos (23), Rasmus Kristensen (28), Jean-Matteo Bahoya (20) und Nnamdi Collins (22).

Ein Fragezeichen steht zudem hinter Ritsu Doan (27). "Er wird in Kürze Vater. Sollte seine Frau im Krankenhaus sein, wird er nicht spielen. Denn es gibt wichtigere Dinge im Leben als Fußball", sagte Riera. 

Titelfoto: Florian Wiegand/dpa

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