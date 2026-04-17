Europa-Duell gegen Leipzig: Eintracht-Coach Riera will nicht rechnen - einige SGE-Spieler fallen aus

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt empfängt am Samstagabend RB Leipzig . Die Erinnerungen an das 0:6 in der Hinrunde blendet Trainer Albert Riera (44) in der Vorbereitung ebenso aus wie Rechenspiele um eine Europacup-Teilnahme. Einige SGE-Kicker müssen passen.

SGE-Trainer Albert Riera (44) möchte mit seiner Mannschaft Europa erreichen und gegen RB Leipzig siegen. © Florian Wiegand/dpa

Hochrechnungen für Europa wollte Albert Riera vor dem Bundesliga-Topspiel von Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig nicht anstellen.

"Meine Gedanken kreisen darum, einen europäischen Startplatz zu erobern. Aber innerhalb der Mannschaft führen wir keine Gespräche darüber. Wir fokussieren uns auf das, was wir auf dem Platz leisten müssen und wollen. Was außerhalb unserer Kontrolle liegt - darüber sprechen wir nicht", sagte der Trainer des hessischen Fußball-Bundesligisten.

Nach Lage der Dinge könnte der siebte Tabellenplatz, den die Eintracht fünf Spieltage vor Saisonende einnimmt, für eine Europacup-Teilnahme reichen.

Um diese Position zu behaupten, muss am Samstag (18.30 Uhr/Sky) vor heimischer Kulisse gegen den Champions-League-Anwärter aus Leipzig möglichst ein Sieg her.

Denn der SC Freiburg sitzt den Frankfurtern mit nur zwei Punkten Rückstand im Nacken.