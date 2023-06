Europas Stürmer-Karussell spielt verrückt: Königlichen steigen in Muani-Poker ein!

Eintracht Frankfurts Kolo Muani ist heiß begehrt auf dem europäischen Transfermarkt. Nun steigt ein absolutes Schwergewicht in den Poker mit ein.

Von Maximilian Hölzel

Frankfurt am Main - Das Stürmer-Karussell der Top-Teams nimmt rasant an Fahrt auf! Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani (24) ist neben einigen weiteren Angreifern heiß begehrt auf dem europäischen Transfermarkt. Nun steigt ein absolutes Schwergewicht in den Poker mit ein.

Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani (24) ist auf dem europäischen Stürmermarkt heiß begehrt. Nun gibt es Interesse aus Spaniens Hauptstadt. © Tom Weller/dpa Am gestrigen Montag platzte die nächste Bombe auf Europas Transferbühne. Kylian Mbappé (24) möchte seine Option auf eine weitere Saison bis 2025 nicht ziehen und damit spätestens 2024 Paris Saint-Germain verlassen. Die Franzosen würden ihren Topstar in diesem Fall sogar schon in diesem Sommer verkaufen wollen, da man einen ablösefreien Abgang 2024 unbedingt vermeiden möchte.

Damit ist wohl der nächste Klasse-Angreifer auf dem Markt und viele Sportchefs werden bereits schwitzend an ihren Smartphones hängen, um ihre Möglichkeiten auszuloten. Klar ist damit auch, dass die Aktie von Frankfurts Randal Kolo Muani noch einmal an Wert gewinnt, denn falls die Pariser Mbappé verlieren, entsteht auch dort wieder ein Vakuum auf der Position des Mittelstürmers. Zudem wurden die Hauptstädter schon mehrfach mit Muani in Verbindung gebracht. Eintracht Frankfurt Hoffnungen geplatzt: Eintracht Frankfurt verkündet Ndicka-Abgang! Torjäger sind außerdem gleich mehrere in dieser Transferperiode möglicherweise zu haben. Dusan Vlahovic (23), Harry Kane (29), Victor Oshimen (24), Rasmus Højlund (20), mittlerweile Kylian Mbappé und eben auch Kolo Muani sind nur einige Namen, die es hierbei zu nennen gilt und die für ordentlich Rotation bei den großen Klubs in Europa sorgen könnten.

FC Bayern München noch in der Pole-Position um Kolo Muani? Erste Gespräche mit Real Madrid