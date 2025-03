Erneut Fan-Ärger in Bochum: Spiel gegen Frankfurt kann nicht beginnen

Bochum/Frankfurt am Main - Leider kann die Bundesligapartie von Eintracht Frankfurt beim VfL Bochum nicht wie geplant um 15.30 Uhr angepfiffen werden.

Auf der Anzeigetafel wurden die Gästefans dazu aufgerufen, das Fluchttor wieder freizumachen. Zunächst hatte das aber keine Wirkung. © Anke Wälischmiller/dpa

Was ist das Problem? Die Auswärtsfans hatten in ihrer Kurve wie üblich jede Menge Banner aufgehängt. Allerdings sei dadurch ein Fluchttor versperrt worden .

Jetzt musste diplomatisch vorgegangen werden, um die Situation nicht eskalieren zu lassen. Ordner winkten Eintracht-Kapitän Robin Koch herbei und es begann eine rege Diskussion mit den Fans.

Doch zunächst schien keine Lösung in Sicht. Also schickte Schiedsrichter Felix Zwayer die Spieler erst einmal wieder in die Kabine.