Fan erlitt Herzstillstand beim Heimspiel gegen 1. FC Köln: Eintracht-Anhänger verstorben

Frankfurt am Main/Köln - Jetzt ist es traurige Gewissheit: Der Zuschauer, der sich nach einem medizinischen Notfall während des Bundesligaspiels zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln am Sonntag im kritischen Zustand befunden hatte, ist verstorben.

Rettungskräfte hatten den 87-Jährigen zunächst noch reanimieren können. Wenig später verstarb der Fan aber im Krankenhaus. © Uwe Anspach/dpa

Das hat die Frankfurter Eintracht zwei Tage nach dem spektakulären 2:2-Unentschieden mitgeteilt.

"Der 87-jährige Mann, der seit vielen Jahren Eintrachtmitglied und Dauerkartenbesitzer war, erlitt während der Partie einen Herzstillstand, konnte vor Ort zwar noch erfolgreich reanimiert werden, war aber im weiteren Verlauf nicht mehr zu stabilisieren", schrieb die SGE auf ihrem offiziellen X-Account.

Der Fan sei noch am Sonntag im Krankenhaus gestorben. "Wenn ein Mensch vor unseren Augen aus unserer sprichwörtlichen Mitte genommen wird, ist das kaum in Worte zu fassen. Die Eintrachtfamilie ist tief betrübt."

Zu dem Notfalleinsatz war es am Sonntag in der zweiten Hälfte des Traditionsduells gekommen. Der Zuschauer war noch umgehend am Platz von mehreren Rettungskräften versorgt worden, ehe er in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht wurde.