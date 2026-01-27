Nach Ausschreitungen: SGE-Führung geht eigene Fans an - Folgen Konsequenzen?

Frankfurt am Main - Die Fans von Eintracht Frankfurt sorgen immer wieder für Ärger. Die Klubführung hat die Nase voll davon - und kündigt Maßnahmen an, allerdings ohne konkret zu werden.

Beim Champions-League-Auswärtsspiel in Barcelona wurden zahlreiche Bengalos im Frankfurter Block gezündet. © Joan Monfort/AP/dpa

Die Verantwortlichen des hessischen Bundesligisten haben die eigenen Anhänger nach wiederholten Ausschreitungen und Pyrotechnik-Vorfällen gerügt.

"Wenn etwas die Hand verlässt - ob brennend oder nicht - und in den Innenraum oder auf andere Menschen geworfen oder geschossen wird und diese dadurch gefährdet, kann das nicht geduldet werden", sagte Präsident Mathias Beck (54) auf der Mitgliederversammlung am Montagabend.

Die Eintracht war für Ausschreitungen ihrer Fans im Spiel in der Champions-League-Ligaphase Anfang Dezember beim FC Barcelona mit einer Geldstrafe in Höhe von 38.000 Euro belegt worden.

Zudem müssen die Frankfurter die nächsten beiden internationalen Auswärtsspiele ohne eigene Anhänger bestreiten.