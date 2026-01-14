Frankfurt-Fans nach Spiel beim VfB krankenhausreif geschlagen und ausgeraubt
Von Kathrin Löffler
Esslingen/Frankfurt am Main - Nach dem Fußball-Bundesligaspiel beim VfB Stuttgart sind vier Fans von Eintracht Frankfurt in Esslingen angegriffen und verletzt worden.
Wie die Polizei mitteilte, mussten zwei von ihnen im Krankenhaus behandelt werden. Es werde unter anderem wegen Verdachts des Landfriedensbruchs, der gefährlichen Körperverletzung und des Raubes ermittelt.
Frankfurt hatte am Dienstagabend in der Stuttgarter MHP Arena gespielt, der VfB Stuttgart gewann die Partie gegen die Hessen mit 3:2.
Polizeiangaben zufolge fuhren vier Frankfurt-Fans nach dem Spiel mit der S-Bahn nach Oberesslingen unweit von Stuttgart, wo sie ihr Auto geparkt hatten.
Auf dem Parkplatz sollen sie dann von einer Gruppe angegriffen, geschlagen und getreten worden sein.
Ins Auto geflüchtet, dann schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein
Nachdem die Opfer sich in ihr Auto geflüchtet hatten, sollen die Angreifer eine Seitenscheibe eingeschlagen und unter anderem Fanartikel aus dem Wagen gestohlen haben. Auch Schlüssel und Geldbeutel sollen einem der Opfer gestohlen worden sein.
Die Geschädigten riefen die Polizei, die Angreifer flüchteten den Angaben nach. Eine Fahndung blieb erfolglos. Wie die Angreifer zum Tatort kamen und die Identität der Täter sind Gegenstand der Ermittlungen.
Titelfoto: Arne Dederrt/dpa