Frankfurt-Fans nach Spiel beim VfB krankenhausreif geschlagen und ausgeraubt

Esslingen/Frankfurt am Main - Nach dem Fußball-Bundesligaspiel beim VfB Stuttgart sind vier Fans von Eintracht Frankfurt in Esslingen angegriffen und verletzt worden.

Die vier Fans waren nach dem Spiel mit der S-Bahn nach Oberesslingen gefahren, wo ihr Auto stand. Dort schlugen die Täter dann zu. © Arne Dederrt/dpa

Wie die Polizei mitteilte, mussten zwei von ihnen im Krankenhaus behandelt werden. Es werde unter anderem wegen Verdachts des Landfriedensbruchs, der gefährlichen Körperverletzung und des Raubes ermittelt.

Frankfurt hatte am Dienstagabend in der Stuttgarter MHP Arena gespielt, der VfB Stuttgart gewann die Partie gegen die Hessen mit 3:2.

Polizeiangaben zufolge fuhren vier Frankfurt-Fans nach dem Spiel mit der S-Bahn nach Oberesslingen unweit von Stuttgart, wo sie ihr Auto geparkt hatten.

Auf dem Parkplatz sollen sie dann von einer Gruppe angegriffen, geschlagen und getreten worden sein.