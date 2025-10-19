Burkardt-Frust trotz Doppelpack für die Eintracht: "Es tut weh"

Freiburg - Er hätte der Matchwinner bei einem wichtigen Auswärtssieg der Frankfurter Eintracht sein können, am Ende überwog am Sonntagabend bei Jonathan Burkardt (25) trotz zweier Tore gegen den SC Freiburg allerdings der Frust.

Jonathan Burkardt (25, r.) traf gegen den SC Freiburg doppelt. © Harry Langer/dpa

Es seien "zu 100 Prozent" verlorene Punkte, so der Doppelpacker nach dem Unentschieden gegen die kämpferische Truppe aus dem Breisgau bei DAZN.

"Es tut weh, so spät den Ausgleich zu bekommen. Wir haben das Spiel kontrolliert und kriegen durch zwei mehr oder weniger individuelle Fehler dann zwei Tore", erklärte der Stürmer. "Das ist ärgerlich."

Auf der Anzeigetafel prangte nach dem Schlusspfiff ein 2:2-Remis, das sich für Burkardt und Co. wie eine erneute Niederlage anfühlen dürfte. Man habe als Mannschaft "deutlich kompakter gestanden", defensiv entsprechend auch nicht viel zugelassen.

Die "Haltung der Mannschaft" habe gestimmt. Der Wille, nach hinten zu arbeiten und jederzeit alles reinzuwerfen, sei gegen Freiburg spürbar gewesen.

"Das ist das alles Entscheidende - das war heute ein Schritt nach vorne in der Hinsicht", resümierte Burkardt mit Blick auf die Probleme der jüngeren Vergangenheit, räumte aber auch offen ein, dass es sich dennoch natürlich "irgendwie blöd" anfühle.

Lange hadern können er und seine Teamkollegen nicht. Am Mittwochabend empfängt die Eintracht in der Champions League den FC Liverpool. "Jetzt liegt der Fokus erstmal auf der Regeneration. Es ist aber ein geiles Spiel am Mittwoch. Das sind die Spiele, auf die wir uns alle sehr freuen. Dann hauen wir alles raus und wir schauen mal, wie es läuft."