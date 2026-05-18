Gigantisches Missverständnis: Albert Rieras größte Fehltritte in Frankfurt

Frankfurt am Main - Die Zusammenarbeit zwischen Albert Riera (44) und Eintracht Frankfurt hat sich als extrem großes Missverständnis herausgestellt. Nach dreieinhalb Monaten ist für den exzentrischen Spanier schon wieder Schluss in der Mainmetropole . Der Übungsleiter überzeugte in dieser Zeit weder sportlich noch in der eigenen Außendarstellung.

Trainer Albert Riera (44) ist bei Eintracht Frankfurt auf ganzer Linie gescheitert - und musste nun vorzeitig die Koffer packen. © Florian Wiegand/dpa

An Fehltritten des Trainers mangelte es bei der SGE in den zurückliegenden Wochen wahrlich nicht.

Beispiele gefällig? Es folgt eine kleine Auswahl.

Denkwürdige Antrittsrede in Frankfurt

Selbstbewusst und wortgewaltig trat Riera Anfang Februar die Nachfolge Dino Toppmöllers (45) an.

Wenn er seinen eigenen Spielern sagen würde, sie sollen vom Balkon springen, würden sie das tun, versicherte der auf Mallorca geborene Riera bei seiner ersten Pressekonferenz in der Bundesliga.

"Vielleicht habe ich einen Zauberstab, aber glaubt mir, ich werde es schaffen. Meine Spieler werden mir folgen." Schnell stellte sich heraus, dass dem nicht so ist. "Ich habe hier wirklich alles. Es gibt keine Ausreden", sagte Riera.

Seinen Worten ließ er aber kaum Taten folgen. Die SGE verpasste als Tabellenachter die Europapokal-Qualifikation.

Degradierung von Mario Götze

Anfang April wurde die Vertragsverlängerung des WM-Finaltorschützen Mario Götze (33) bei der Eintracht offiziell - und das, obwohl der Routinier nur wenige Tage zuvor für das Rhein-Main-Derby beim 1. FSV Mainz 05 aus dem Kader geflogen war.

"Wenn das Team ihn braucht - nicht Albert - dann haben wir kein Problem. Alle Spieler sind wichtig. Wenn wir Mario brauchen, werden wir ihn aufs Feld bringen", hatte Riera später nach der bitteren 1:2-Niederlage in Mainz zur Spielersituation erklärt.

Der Spanier brauchte Götze kaum. An den letzten zehn Spieltagen kam der Routinier gerade einmal auf drei Einsätze.